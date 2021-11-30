Казахстанцам из каких регионов заплатили самые больше соцвыплаты

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Работающие казахстанцы в различных ситуациях могут оформить ряд социальных выплат, размер которых индивидуален и зависит от зарплаты, рабочего стажа и других факторов. Более подробно рассмотреть цифры можно в разрезе регионов.

Оплаченные казахстанскими работодателями и самозанятыми казахстанцами социальные отчисления уходят в Государственный фонд социального страхования (ГФСС), откуда участникам этой системы производятся социальные выплаты.

На соцвыплаты можно претендовать в случаях потери дохода из-за беременности, родов, ухода за ребенком до года, увольнения, утраты трудоспособности и потери работающего кормильца.

Сколько соцотчислений было перечислено

Социальные отчисления в ГФСС за свой счет перечисляет работодатель в размере 3,5% от оклада сотрудника на его имя. Максимальный размер суммы для исчисления соцвыплат составляет 7 минимальных зарплат (МЗП) или 297 500 тенге в 2021 году.

В результате такой предельный размер зарплаты учитывается для определения соцвыплат.

По данным Государственного фонда социального страхования, с января по октябрь текущего года в стране было зафиксировано 6 377 534 участника системы социального страхования.

На их имена в фонд было перечислено социальных отчислений на сумму 259,2 млрд тенге, плюс 497,8 млн тенге в качестве пени.

Сколько денег было выплачено из фонда

При этом выплачено из ГФСС в первые десять месяцев года было больше, чем начислено - 279,5 млрд тенге. Социальные выплаты получили 1 032 794 участника системы социального страхования.

Чуть меньше половины выплаченной суммы составили соцвыплаты по уходу за ребенком до одного года – 126,6 млрд тенге. На втором месте выплаты по беременности и родам - 102,3 млрд тенге.

Общая сумма выплат в случае утраты трудоспособности составила 22,3 млрд тенге, потери работы – 14 млрд тенге и потери кормильца – 14,3 млрд тенге.

В каком регионе самые большие соцвыплаты

Как уже было указано, соцвыплаты казахстанцев индивидуальны и рассчитываются на основе зарплаты каждого из получателей в пределах 7 МЗП и других данных.

По уход за ребенком

Например, социальная выплата по уходу за ребенком равна 40% от среднемесячной зарплаты казахстанки за два года.

Источник: Государственный фонд социального страхования

Средняя по стране выплата, согласно показателям ГФСС за октябрь 2021 года, равна 33 560,1 тенге.

В разрезе регионов самая большая средняя сумма была зафиксирована в Нур-Султане – 41 693,6 тенге. А самая маленькая в Туркестанской области – 28 686,7 тенге.

По беременности и родам

Размер единовременной социальной выплаты по беременности и родам равен примерно 4,2 средней зарплаты, учтенной в качестве объекта исчисления социальных отчислений за последний год.

В среднем по стране получательницам данных выплаты в октябре было перечислено 608 307,9 тенге. Самая большая средняя соцвыплата наблюдалась в Восточно-Казахстанской области – 933 350,2 тенге, а самая маленькая в Кызылординской области – 451 591,5 тенге.

По потере работы

Социальная выплата по потере работы зависит не только от среднемесячной зарплаты, но и от стажа участия в системе соцстрахования, то есть от того, как давно работодатель производит соцотчисления на имя сотрудника.

В результате таких расчетов средняя по стране выплата в октябре составила 47 069 тенге. Больше всего она опять же в столице – 64 851,8 тенге, а меньше в Туркестанской области – 30 356,9 тенге.

По потере кормильца

Потерявшим кормильца родственникам выплата рассчитывается на основе зарплаты умершего, который был участником системы соцстрахования, и количества иждивенцев.

Средний по стране размер такой соцвыплаты равен 28 387 тенге. Больше всего в октябре в среднем получили жители Мангистауской области – 50 989 тенге, а меньше Северо-Казахстанской области – 18 465 тенге.

Напомним, что родственники скончавшегося кормильца одновременно могут претендовать и на пособие от государства.

По утрате трудоспособности

Размер данной выплаты также зависит от рабочего стажа заявителя и степени утраты его трудоспособности.

В среднем по стране в октябре он составил 26 964,8 тенге. Самая большая средняя социальная выплата по утрате трудоспособности была зафиксирована в Алматы – 37 290,7 тенге, а маленькая в Кызылординской области – 18 827,7 тенге.

При этом инвалиды могут также рассчитывать на поддержку государства.

Отметим, что на все вышеперечисленные выплаты могут претендовать работающие казахстанцы, в том числе самозанятые плательщики ЕСП.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/1944549-kazahstantsam-iz-kakih-regionov-zaplatili-samye-bolshe-sotsvyplaty/