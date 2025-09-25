Снизить стоимость обязательной автостраховки хотят для новых водителей в Казахстане

При расчете ОГПО в Казахстане хотят убрать один коэффициент, который повышал стоимость автостраховки для новичков. Как ее планируют рассчитывать, узнали журналисты NUR.KZ.

Каждый водитель в Казахстане должен иметь полис обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств (ОГПО), который защищает интересы пострадавшей стороны в случае дорожно-транспортного происшествия (ДТП), произошедшего по вине застрахованного.

Его стоимость рассчитывается на основе базовой премии, умноженной на ряд коэффициентов. В том числе есть большая система "бонус-малус", которая присваивает водителю класс страхования и соответствующий ему коэффициент.

Почти полгода назад ее изменили. В результате почти вдвое увеличился коэффициент для водителей, оформляющих ОГПО впервые. Ранее им присваивался класс 3 с коэффициентом 1, а с апреля – новый класс А с коэффициентом 1,8.

Но в правила применения системы "бонус-малус" снова решили внести изменения. Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка опубликовало соответствующий проект приказа.

В частности, из системы хотят вообще убрать класс А, который сейчас в основном используется при расчете стоимости ОГПО для новичков.

Вместо него впервые застрахованному хотят снова присваивать класс 3 с коэффициентом 1, но с увеличением на 20%. То есть по сути для новых водителей коэффициент может составить 1,2 вместо коэффициента 1,8, который действует сейчас.

Владельцам мототранспорта также планируют присваивать класс 3 с коэффициентом 1, но уже без повышения. На данный момент разделения по виду транспорта среди новичков нет.

При этом впервые оформившие договор обязательного автострахования не должны переоформлять его в течение минимум 270 дней (примерно 9 месяцев), чтобы получить более высокий класс. Пока в базах данных не будет информации о непрерывной страховке в течение этого срока, водитель будет считаться новичком, и ему будут присваивать соответствующих класс страхования.

Отметим, что пока проект не принят и находится на стадии обсуждения.

Напомним, ранее в Казахстане предложили рассмотреть отмену фиксированных размеров коэффициентов для расчета годовой страховой премии или установить их предельный размер.

Также мы рассказывали, сколько зарабатывают на подорожавшей обязательной автостраховке страховые компании.

При этом резким ростом тарифов на ОГПО после изменений системы "бонус-малус" возмутился депутат. Он как раз обратил внимание на цены для новых водителей.

