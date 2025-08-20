jitsu gif
      Провели подряд дней с нами

      Увеличить выплаты по обязательной автостраховке предложили в Казахстане

      Опубликовано:

      Деньги, ключи от авто и модели машины на столе
      Деньги и ключи от авто. Иллюстративное фото: Ri luck/Getty Images

      При наличии у виновника аварии обязательной страховки пострадавшей стороне положены определенные выплаты. Их увеличение может улучшить сферу страхования. Подробности читайте на NUR.KZ.

      КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
      close
      Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации
      • Агентство по защите и развитию конкуренции Казахстана (АЗРК) предлагает пересмотреть страховые премии и размеры выплат по обязательному автострахованию (ОГПО) из-за снижения доходности страховых компаний.
      • АЗРК рекомендует отменить ограничения по выбору страховых агентов, фиксированные размеры коэффициентов для расчета премий и предельную сумму выплат по страховому случаю.
      • По мнению АЗРК, "отмена или упрощение системы коэффициентов, а также предоставление прозрачного выбора страховых компаний могут привести к экономии средств как для страховщиков, так и для водителей, а также повысить доступность страховых услуг".

      Обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельца транспортного средства (ОГПО) – это вид страхового полиса, который должны иметь все водители автомобилей, мотоциклов и даже мопедов.

      ОГПО предусматривает выплаты пострадавшей стороне по вине застрахованного лица. При этом максимальная сумма полиса составляет 600 МРП, или 2 359 200 тенге в 2025 году. Как ранее отмечал эксперт, эта сумма может не покрыть ремонт для современных авто.

      Стоимость полиса зависит от определенных условий, но базовая ставка равна 7 471 тенге в 2025 году (1,9 МРП). При этом ранее отмечалось, что компании не зарабатывают на обязательной автостраховке, а теряют деньги.

      Так, средний уровень убыточности на рынке обязательного автострахования превышает 100%. У шести крупнейших компаний, на долю которых приходится свыше 70% премий, он превышает 90%, а у ряда страховщиков – даже более 120%.

      А автовладельцы в свою очередь сталкиваются с ограниченным выбором предложений и недостаточными выплатами.

      Менеджер показывает расчет на калькуляторе
      Расчет. Иллюстративное фото: Jinda Noipho/Getty Images

      Как сообщает Агентство по защите и развитию конкуренции (АЗРК), для развития рынка автострахования и защиты интересов автовладельцев могут потребоваться некоторые изменения.

      "В ходе анализа выявлен барьер в виде представления страховым агентом интересов только одной страховой организации, что ограничивает конкуренцию как на рынке страхования, так и на рынке услуг агентов.

      Кроме того, в ходе анализа отмечаются результаты регуляторного воздействия на рынки обязательного и добровольного страхования", – отмечается в ведомстве.

      Пересмотр страховых премий и размеров выплат

      Страховая премия – это платеж, который вносит застрахованное лицо для оформления полиса. А страховая выплата – это сумма, которую получает пострадавшее лицо по ОГПО.

      Как сообщают в АЗРК, из-за действующих ограничений на рынке обязательного автострахования создаются риски несбалансированного ценообразования, которые напрямую влияют на финансовые показатели участников.

      Например, сложилась отрицательная динамика по остатку средств после выплат по страховым случаям.

      "Если в 2021 году из 100,7 млрд тенге страховых премий, поступивших страховым организациям в рамках обязательного страхования, выплачено по страховым случаям 37,8 млрд тенге или 38% (остаток 62,9 млрд тенге или 62%), то в 2024 году из 116 выплачено 80 млрд тенге или 79% (остаток 36,6 млрд тенге или 31,4%)", – сообщают в ведомстве.

      Деньги, ключи от авто и модели машины на столе
      Деньги и ключи от авто. Иллюстративное фото: Ri luck/Getty Images

      То есть снижается доходность страховых компаний, при этом ограничивается их конкурентоспособность. А сами казахстанцы получают недостаточные выплаты в случае дорожно-транспортного происшествия.

      Поэтому в АЗРК внесли следующие рекомендации для финансового регулятора (Агентство по регулированию и развитию финансового рынка):

      • отменить ограничения по выбору страховых агентов;
      • рассмотреть отмену фиксированных размеров коэффициентов для расчета годовой страховой премии или установить предельный размер коэффициентов;
      • рассмотреть отмену предельной суммы выплат по страховому случаю, что означает увеличение размеров компенсаций по ОГПО;
      • разработать и утвердить правила, направленные на независимый выбор страховых компаний.

      "Отмена или упрощение системы коэффициентов, а также предоставление прозрачного выбора страховых компаний могут привести к экономии средств как для страховщиков, так и для водителей, а также повысить доступность страховых услуг", – отмечается в тексте анализа страхового рынка от АЗРК.

      Напомним, каждый автовладелец может в режиме онлайн посмотреть предложения всех компаний и выбрать самую выгодную цену для ОГПО. В этом поможет новый сервис, о котором мы рассказывали здесь.

      Также мы объясняли, в чем заключается разница между КАСКО и ОГПО.

      Дополнительно мы делились инструкцией на случай, если виновник ДТП не имеет обязательной страховки.

