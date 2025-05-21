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112 тыс. вместо 36 тыс. тенге: депутат возмутился резким ростом тарифов на автострахование

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Страховой агент предлагает полис
Оформление полиса. Иллюстративное фото: freepik.com/rawpixel.com

Депутат Елнур Бейсенбаев на пленарном заседании палаты раскритиковал постановление АРРФР в области страхования гражданско-правовой ответственности водителей, передает корреспондент NUR.KZ.

"Хотя этот документ напрямую касается около 6 миллионов владельцев транспортных средств, зарегистрированных в нашей стране, он был принят в одностороннем порядке, без учета их мнения и без участия представителей транспортной отрасли.

В результате принятия этого постановления, вместо повышения эффективности страхования водителей, мы видим обратное: на карманы водителей наложено дополнительное бремя, а ряд норм постановления противоречат Конституции", - сказал Елнур Бейсенбаев.

Так, по его словам, с 7 апреля 2025 года страховая премия по регионам необоснованно резко выросла.

"По сравнению с 2023 годом, первоначальный страховой тариф в регионах вырос в два раза и составил приблизительно 78 тысяч тенге, тогда как в Астане он вырос в три раза и достиг 112 000 тенге.

Таким образом столичный житель, впервые зарегистрировавший свой автомобиль, теперь заплатит не 36 тысяч, а 112 тысяч тенге, алматинцы - минимум 78 тысяч тенге, а жители других регионов приобретут страховой полис примерно за 40 тысяч тенге", - заявил он.

В постановлении, по его данным, допущена норма, создающая неравенство между гражданами по страховому коэффициенту.

"Если гражданин Казахстана впервые оформляет страховку, то применяется класс А (коэффициент 1,8), а для иностранного гражданина сразу применяется самый высокий класс - 13-й (коэффициент 0,5).

В результате молодой водитель нашей страны заплатит 80 000 тенге, а иностранному гражданину сразу предоставляется 50-процентная скидка. Разница как между небом и землей! Это грубо нарушает закрепленный в нашей Конституции принцип "равенства перед законом", - пояснил мажилисмен.

Документом, отметил Бейсенбаев, водители мотоциклов, скутеров и мопедов рассматриваются в одной категории наравне с владельцами автомобилей.

"Это тоже нелогично. Например, в 2023 году водитель скутера платил 7 тысяч тенге, а с 7 апреля 2025 года эта сумма выросла примерно до 50 тысяч тенге. Само собой разумеется, что подобная ситуация значительно ударит по карману молодежи и низкодоходных граждан, работающих курьерами.

Теперь существует риск, что молодые люди вообще не смогут позволить себе оплатить страховой тариф, размер которого сопоставим со стоимостью самого скутера", - подчеркнул парламентарий.

Депутат считает справедливым, "если бы тарифы были подняты на 20-30%".

"Но здесь мы видим повышение тарифов до 200%. Это может привести к социальному недовольству со стороны водителей Казахстана", - добавил Бейсенбаев.

В этой связи Елнур Бейсенбаев просит правительство пересмотреть данное постановление Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.

Напомним, ранее мы писали также, что 7 апреля 2025 года в Казахстане вступили в силу поправки, которые изменят условия обязательного автострахования. В частности, они предусматривают некоторые изменения в системе "бонус-малус" для расчета стоимости обязательного автострахования гражданской-правовой ответственности владельцев транспортных средств (ОГПО).

В том числе теперь на класс страховки будут влиять не только дорожно-транспортные происшествия (ДТП), но и грубые нарушения правил дорожного движения (ПДД), зафиксированные в течение действия страхового полиса. Но что не менее важно, подорожает сам полис ОГПО.

Чем обусловлен рост цен, читайте в нашем материале.

Добавим, ранее мы рассказывали, в каких регионах Казахстана подорожает обязательное автострахование из-за новых поправочных коэффициентов для расчета полиса.

Также мы напомнили, что водителям мопедов, электросамокатов и велосипедов следует помнить о новых правилах сезона катаний в 2025 году.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/insurance/2247408-112-tys-vmesto-36-tys-tenge-na-rezkiy-rost-tarifov-na-strahovanie-transporta-ukazal-deputat/