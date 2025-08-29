jitsu gif
    Финансы
      Провели подряд дней с нами

      Сколько стоят роды в Казахстане

      Опубликовано:

      Плюшевая игрушка сидит рядом со стетоскопом
      Игрушка и стетоскоп. Иллюстративное фото: Pogonici/Getty Images

      Роды в Казахстане оплачиваются государством, однако это не значит, что они "бесплатны". В зависимости от сложности стоимость родов может достигать и 1,3 млн тенге. Подробности читайте на NUR.KZ.

      Система обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) охватывает самые разные ситуации в сфере здравоохранения, в том числе и роды.

      Как сообщает алматинский филиал Фонда социального медицинского страхования, только в Алматы за первую половину 2025 года было проведено более 19 тыс. родов, и все они были оплачены через систему ОСМС. Всего было потрачено 5,4 млрд тенге, то есть примерно по 284 тыс. тенге в среднем на роженицу.

      Как отметили в фонде, стоимость родов зависит от их сложности. Например, расценки у самопроизвольных родов, то есть у "естественных", в Алматы начинаются от 100 тыс. тенге, а при проведении кесарева сечения сумма может достигать 1,3 млн тенге.

      При этом важно отметить, что система ОСМС покрывает полный цикл медицинской помощи для женщин

      • подготовка к беременности – казахстанцы могут бесплатно пройти полную прегравидарную подготовку, которая помогает избежать осложнений в будущем. В 2025 году на нее выделили 673 млн тенге;
      • наблюдение у врачей и обследования – выделено 3,8 млрд тенге;
      • непосредственно роды – предусмотрено 12 млрд тенге за весь год;
      • послеродовое наблюдение;
      • помощь новорожденным, включая интенсивную терапию.
      Важно учесть, что все это действительно бесплатно для казахстанок. Дело в том, что беременные женщины в Казахстане являются особой категорией, которые автоматически получают статус в системе ОСМС: за работающих женщин платит работодатель, а за безработных – государство.

      Таким образом, расходы на роды и связанные с ними медицинские услуги берет на себя система ОСМС, а женщины могут получить полный цикл помощи без дополнительных расходов.

      Также напомним, что система медстрахования охватывает и другие категории граждан. Например, некоторые казахстанцы имеют право на бесплатную выдачу лекарств и медицинских препаратов.

      Стоит также отметить, что казахстанцы могут расчитывать не только на лекарства, но и на бесплатное лечение. Это касается даже тех, кто не имеет статуса "Застрахован" в системе ОСМС.

      Впрочем, граждане с обязательной медстраховкой имеют право на гораздо большее количество бесплатных медуслуг. Подробнее читайте в нашем материале.

