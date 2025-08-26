При каких заболеваниях можно получить бесплатные лекарства в Казахстане

В Казахстане люди с определенными заболеваниями могут рассчитывать на бесплатные лекарства. Чтобы получить их, нужно встать на учет и получить рецепт от лечащего врача. Подробности читайте на NUR.KZ.

В Казахстане существует перечень социально значимых заболеваний. Люди, которые страдают ими, могут получать бесплатные лекарства через систему обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) или в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП).

Как рассказали в Фонде социального медицинского страхования, это работает не только при стационарном лечении, когда пациент круглосуточно находится в больнице. Бесплатные лекарства выдают и тем, кто не нуждается в таком режиме.

Сейчас перечень охватывает 84 заболевания и включает 372 вида лекарств и медизделий. Из них 256 препаратов выдают всем, независимо от статуса в ОСМС. То есть, даже если человек не застрахован, базовые лекарства он все равно получит.

Согласно перечню, социальными заболеваниями в Казахстане считают в том числе рак, сахарный диабет, туберкулез, ревматизм, ВИЧ-инфекцию, рассеянный склероз и многое другое. Все граждане, которые страдают от этих недугов, имеют право на получение лекарств от государства.

Как начать получать лекарственные препараты:

пройти обследование, которое подтвердит наличие социально значимого заболевания;

встать на диспансерный учет;

получить у лечащего врача рецепт;

в аптеке при поликлинике получить по рецепту нужное лекарство – за других людей получить нельзя, только лично в руки, поэтому нужно иметь при себе удостоверение личности.

На бесплатные лекарства государство ежегодно тратит сотни миллиардов тенге. Например, в 2025 году на амбулаторное лекарственное обеспечение (АЛО) заложено почти 263 млрд тенге из которых 226,6 млрд предусмотрено в рамках ГОБМП.

В связи с этим важно помнить: если препарат включен в перечень, его должны выдать. Государство уже оплатило закупку, и отсутствие лекарства на складе или в аптеке – это не проблема пациента.

При отказе в выдаче можно:

позвонить в контакт-центр "СК-Фармация" по номеру 1439 ;

; подать жалобу через E-Otinish, мобильное приложение Qoldau 24/7 или Telegram-бот @SaqtandyryBot.

В фонде также отметили, что по итогам 7 месяцев текущего года в рамках ГОБМП почти 1,4 млн пациентов получили лекарства на сумму 131,77 млрд тенге. Было обеспечено около 5,4 млн рецептов по 49 заболеваниям.

В системе ОСМС по АЛО были обеспечены порядка 1,26 млн пациентов на сумму 18,5 млрд тенге. Им были выписаны около 4,8 млн рецептов по 53 заболеваниям.

Стоит отметить, что казахстанцы могут расчитывать не только на лекарства, но и на бесплатное лечение. Это касается даже тех, кто не имеет статуса "Застрахован" в системе ОСМС.

Впрочем, граждане с обязательной медстраховкой имеют право на гораздо большее количество бесплатных медуслуг. Подробнее читайте в нашем материале.

