      Когда могут ввести обязательное страхование жилья в Казахстане

      Опубликовано:

      Женщины считают расходы
      Калькулятор, монеты и копилка. Иллюстративное фото: Ivan-balvan/Getty Images

      Заместитель премьер-министра Казахстана Канат Бозумбаев рассказал о страховании жилья, которое может стать обязательным для жителей регионов, где могут произойти стихийные бедствия, передает NUR.KZ.

      "Сейчас мы с ведомственным министерством прорабатываем, что будет создана государственная страховая компания, в бюджете нашего регулятора - Агентства по финансовому надзору. Там есть организация, под ней будет дочернее предприятие, которое будет страховать эти риски и аккумулировать средства, поступающие от владельцев жилья и перестраховывать также эти риски.

      О предполагаемых ставках еще рано говорить, потому что нам предстоит еще оценить стоимость недвижимости. Безусловно, нельзя уравнивать домик из какого-нибудь дальнего аула по ставкам страхования и какую-нибудь виллу или коттедж в Алматы или Астане. Поэтому, безусловно, разные ставки будут", - сообщил Канат Бозумбаев на пресс-конференции в кабмине.

      Он добавил, что страхование не станет сильной нагрузкой для жителей, но позволит создать накопительный эффект страхования.

      "В частности, в случае разрушительного землетрясения, в случае таких катастрофических поводков, которые в прошлом году у нас были, в случае пожаров, конечно, мы готовимся и все силы прикладываем по линии различных ведомств, покупаем оборудование, проводим сейсмоусиление, прочие вещи, нормы ужесточаем. Но климат очень сильно меняется. И вот эти климатические изменения за собой повлекут стихийные бедствия.

      Поэтому еще один инструмент - Казахстан в каком-то крупном банке развития международном, всемирном или азиатском - создаст финансовый рычаг. То есть, зарезервирует для себя какую-то сумму - 100 миллионов, 200 миллиардов, которую можно использовать в час икс. Потому что люди, которые остались без кровли, без жилья, в час иск им нужно немедленно оплатить жилье, немедленно приобрести питание, одежду, немедленно выехать", - отметил заместитель премьер-министра.

      По его словам, у государства есть чрезвычайный резерв, но нужно рассчитывать масштабы. Спикер сообщил, что норму страхования жилья введут, предположительно, в следующем году, оно будет обязательно для жителей регионов, где могут произойти стихийные бедствия - к примеру, землетрясения на юге и востоке страны, либо лесные и степные пожары на севере.

      "Турция, благодаря тому, что у нее такой фонд был, в результате катастрофического землетрясения несколько миллиардов долларов выплатила владельцам жилья. Бюджет будет тоже участвовать. Но мы должны использовать все инструменты, которые современный цивилизованный мир использует", - заключил спикер.

      Напомним, ранее сообщалось, что обязательную страховку жилья от катастроф планируют внедрить в Казахстане.

      В прошедшие выходные сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСНИ" МЧС РК было зарегистрировано землетрясение. Толчки ощутили жители районов и городов Жамбылской и Туркестанской областей.

      Также 8 июля в Жамбылской области почувствовали землетрясение, причем в одном из населенных пунктов оно ощущалось в 6 баллов. Очаг землетрясения располагается на территории Казахстана в 334 км на юго-запад от Алматы.

      До этого, 7 июня, в 8 часов 33 минуты по времени Астаны зарегистрировано землетрясение, которое могли почувствовать алматинцы. Как сообщили в МЧС, очаг располагался на территории Кыргызстана в 279 км на юго-запад от Алматы. Расчетная интенсивность составила в южной столице 2 балла.

      Ранее мы поговорили со специалистами из Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований, которые рассказали, выросла ли сейсмическая активность в Казахстане и в мире и почему жители нашей страны все чаще встречают сообщения о произошедших землетрясениях.

