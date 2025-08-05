Землетрясение почувствовали на юге Казахстана

Сегодня, 5 августа, в 18:44 по времени Астаны сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСНИ" МЧС РК зарегистрировано землетрясение, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

В Telegram-канале МЧС сообщили, что очаг землетрясения располагается на территории Кыргызстана - в 408 км на юго-запад от Алматы. Энергетический класс землетрясения - 13.1, магнитуда - 5.9.

Сведения об ощутимости

В Жамбылской области расчетная интенсивность (в баллах) составила:

город Тараз - 2 б.

Меркенский район, село Мерке - 2 б.

район имени Т. Рыскулова, село Кулан - 2 б.

Байзакский район, село. Сарыкемер - 2 б.

Жуалынский район, село Бауыржан Момышулы - 2 б.

Жамбылский район, село Аса - 2 б.

Кордайский район, село Кордай 2 б

город Шу - 2 б.

Таласский район, село Каратау - 2 б.

Шуский район, село. Толе Би - 2 б.

В Туркестанской области:

Тюлькубасский район, село Турар Рыскулов - 2 б.

Толебийский район, село. Ленгер - 2 б.

село Манкент - 2 б.

село Сайрам - 2 б.

Сайрамский район, село Аксукент - 2 б.

Казыгуртский район, село Казыгурт - 2 б.

Сарыагашский район, село Сарыагаш - 2 б.

Келесский район, село Абай - 2 б.

Ордабассинский район, село Темирлановка - 2 б.

Также в Шымкенте землетрясение ощущалось в 2 балла.

Что делать при землетрясении

В МЧС рекомендуют заранее продумать 10 простых шагов при землетрясении:

Сохраняйте спокойствие, не паникуйте. Не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков. Отойдите от мебели, окна, люстры. Найдите надежное крепкое укрытие: если вы на верхних этажах, займите место в углу капитальных, несущих стен. Покиньте помещение (в многоэтажных домах - после прекращения толчков). Отключите воду, газ, электричество. Возьмите тревожный чемоданчик (подготовленный заранее). Держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев. Будьте готовы к повторным толчкам. Окажите помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями.

Напомним, 8 июля в Жамбылской области почувствовали землетрясение, причем в одном из населенных пунктов оно ощущалось в 6 баллов. Очаг землетрясения располагается на территории Казахстана в 334 км на юго-запад от Алматы.

До этого, 7 июня, в 8 часов 33 минуты по времени Астаны зарегистрировано землетрясение, которое могли почувствовать алматинцы. Как сообщили в МЧС, очаг располагался на территории Кыргызстана в 279 км на юго-запад от Алматы. Расчетная интенсивность составила в южной столице 2 балла.

Ранее мы поговорили со специалистами из Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований, которые рассказали, выросла ли сейсмическая активность в Казахстане и в мире и почему жители нашей страны все чаще встречают сообщения о произошедших землетрясениях.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.