Землетрясение почувствовали на юге Казахстана
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Сегодня, 5 августа, в 18:44 по времени Астаны сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСНИ" МЧС РК зарегистрировано землетрясение, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.
В Telegram-канале МЧС сообщили, что очаг землетрясения располагается на территории Кыргызстана - в 408 км на юго-запад от Алматы. Энергетический класс землетрясения - 13.1, магнитуда - 5.9.
Сведения об ощутимости
В Жамбылской области расчетная интенсивность (в баллах) составила:
- город Тараз - 2 б.
- Меркенский район, село Мерке - 2 б.
- район имени Т. Рыскулова, село Кулан - 2 б.
- Байзакский район, село. Сарыкемер - 2 б.
- Жуалынский район, село Бауыржан Момышулы - 2 б.
- Жамбылский район, село Аса - 2 б.
- Кордайский район, село Кордай 2 б
- город Шу - 2 б.
- Таласский район, село Каратау - 2 б.
- Шуский район, село. Толе Би - 2 б.
В Туркестанской области:
- Тюлькубасский район, село Турар Рыскулов - 2 б.
- Толебийский район, село. Ленгер - 2 б.
- село Манкент - 2 б.
- село Сайрам - 2 б.
- Сайрамский район, село Аксукент - 2 б.
- Казыгуртский район, село Казыгурт - 2 б.
- Сарыагашский район, село Сарыагаш - 2 б.
- Келесский район, село Абай - 2 б.
- Ордабассинский район, село Темирлановка - 2 б.
Также в Шымкенте землетрясение ощущалось в 2 балла.
Что делать при землетрясении
В МЧС рекомендуют заранее продумать 10 простых шагов при землетрясении:
- Сохраняйте спокойствие, не паникуйте.
- Не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков.
- Отойдите от мебели, окна, люстры.
- Найдите надежное крепкое укрытие: если вы на верхних этажах, займите место в углу капитальных, несущих стен.
- Покиньте помещение (в многоэтажных домах - после прекращения толчков).
- Отключите воду, газ, электричество.
- Возьмите тревожный чемоданчик (подготовленный заранее).
- Держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев.
- Будьте готовы к повторным толчкам.
- Окажите помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями.
Напомним, 8 июля в Жамбылской области почувствовали землетрясение, причем в одном из населенных пунктов оно ощущалось в 6 баллов. Очаг землетрясения располагается на территории Казахстана в 334 км на юго-запад от Алматы.
До этого, 7 июня, в 8 часов 33 минуты по времени Астаны зарегистрировано землетрясение, которое могли почувствовать алматинцы. Как сообщили в МЧС, очаг располагался на территории Кыргызстана в 279 км на юго-запад от Алматы. Расчетная интенсивность составила в южной столице 2 балла.
Ранее мы поговорили со специалистами из Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований, которые рассказали, выросла ли сейсмическая активность в Казахстане и в мире и почему жители нашей страны все чаще встречают сообщения о произошедших землетрясениях.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2272362-v-kazahstane-zafiksirovano-zemletryasenie/
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