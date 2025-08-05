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    Землетрясение почувствовали на юге Казахстана

    Опубликовано:

    Вид на горы в Алматинской области
    Вид на горы в Алматинской области. Иллюстративное фото: allenkayaa / Getty Images

    Сегодня, 5 августа, в 18:44 по времени Астаны сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСНИ" МЧС РК зарегистрировано землетрясение, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

    В Telegram-канале МЧС сообщили, что очаг землетрясения располагается на территории Кыргызстана - в 408 км на юго-запад от Алматы. Энергетический класс землетрясения - 13.1, магнитуда - 5.9.

    Сведения об ощутимости

    В Жамбылской области расчетная интенсивность (в баллах) составила:

    • город Тараз - 2 б.
    • Меркенский район, село Мерке - 2 б.
    • район имени Т. Рыскулова, село Кулан - 2 б.
    • Байзакский район, село. Сарыкемер - 2 б.
    • Жуалынский район, село Бауыржан Момышулы - 2 б.
    • Жамбылский район, село Аса - 2 б.
    • Кордайский район, село Кордай 2 б
    • город Шу - 2 б.
    • Таласский район, село Каратау - 2 б.
    • Шуский район, село. Толе Би - 2 б.

    В Туркестанской области:

    • Тюлькубасский район, село Турар Рыскулов - 2 б.
    • Толебийский район, село. Ленгер - 2 б.
    • село Манкент - 2 б.
    • село Сайрам - 2 б.
    • Сайрамский район, село Аксукент - 2 б.
    • Казыгуртский район, село Казыгурт - 2 б.
    • Сарыагашский район, село Сарыагаш - 2 б.
    • Келесский район, село Абай - 2 б.
    • Ордабассинский район, село Темирлановка - 2 б.

    Также в Шымкенте землетрясение ощущалось в 2 балла.

    Что делать при землетрясении

    В МЧС рекомендуют заранее продумать 10 простых шагов при землетрясении:

    1. Сохраняйте спокойствие, не паникуйте.
    2. Не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков.
    3. Отойдите от мебели, окна, люстры.
    4. Найдите надежное крепкое укрытие: если вы на верхних этажах, займите место в углу капитальных, несущих стен.
    5. Покиньте помещение (в многоэтажных домах - после прекращения толчков).
    6. Отключите воду, газ, электричество.
    7. Возьмите тревожный чемоданчик (подготовленный заранее).
    8. Держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев.
    9. Будьте готовы к повторным толчкам.
    10. Окажите помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями.

    Напомним, 8 июля в Жамбылской области почувствовали землетрясение, причем в одном из населенных пунктов оно ощущалось в 6 баллов. Очаг землетрясения располагается на территории Казахстана в 334 км на юго-запад от Алматы.

    До этого, 7 июня, в 8 часов 33 минуты по времени Астаны зарегистрировано землетрясение, которое могли почувствовать алматинцы. Как сообщили в МЧС, очаг располагался на территории Кыргызстана в 279 км на юго-запад от Алматы. Расчетная интенсивность составила в южной столице 2 балла.

    Ранее мы поговорили со специалистами из Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований, которые рассказали, выросла ли сейсмическая активность в Казахстане и в мире и почему жители нашей страны все чаще встречают сообщения о произошедших землетрясениях.

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