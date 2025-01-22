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Как часто водители договариваются на месте аварии без привлечения полиции в Казахстане

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Мужчина фотографирует ущерб
Фотофиксация повреждений автомобиля. Иллюстративное фото: Manuel-F-O/Getty Images

С 2024 года в Казахстане начал действовать Европротокол. С помощью него водители оформили более 12 тыс. ДТП, договорившись "на месте" без привлечения полиции. Подробности читайте в материале NUR.KZ.

С начала 2024 года у казахстанских водителей появился удобный инструмент, который позволяет разрешать мелкие дорожно-транспортные происшествия (ДТП) в упрощенной форме, то есть без привлечения полиции и суда. Главное, чтобы у обоих участников процесса было установлено специальное мобильное приложение Europrotocol.

По данным Фонда гарантирования страховых выплат, за первый год работы в системе Европротокола решили зарегистрироваться порядка 62,7 тыс. пользователей. При этом многие из них в итоге воспользовались приложением по прямому назначению.

Так, за год с помощью Европротокола было оформлено более 12 тыс. страховых случаев. Чаще всего таким образом разрешали конфликты на дороге жители Шымкента (1 639 случаев), Актюбинской области (1 626 случаев) и Астаны (1 370 случаев).

При этом статистика демонстрирует устойчивую динамику роста числа пользователей. Если в январе 2024 года через Европротокол было зарегистрировано 435 случаев, то в декабре этот показатель увеличился в четыре раза, достигнув 1 921 случая за месяц.

Напомним, Европротокол применим, если в ДТП участвуют только два транспортных средства, отсутствует вред жизни и здоровью людей, не пострадало имущество третьих лиц.

У участников при этом должны быть действующие полисы обязательного автострахования. Главное, чтобы они также пришли к единому мнению по поводу того, кто из них виноват в происшествии.

Впоследствии страховая компания осуществляет страховую выплату в пользу пострадавшего – ее максимальный размер в 2024 году составлял 100 месячных расчетных показателя или 369 200 тенге.

О том, как оформляются ДТП через Европротокол, мы подробно рассказывали здесь.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/insurance/2214135-kak-chasto-voditeli-dogovarivayutsya-na-meste-avarii-bez-privlecheniya-policii-v-kazahstane/

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