На сколько подорожала обязательная автостраховка в Казахстане в 2024 году

Правила по расчету стоимости автострахования были обновлены еще в 2023 году, но вступили в силу с 1 января 2024 года. При этом цены в некоторых регионах выросли. Подробнее читайте в материале NUR.KZ.

Обязательное страхование гражданско-правовой ответственности автовладельцев (ОГПО) должно быть оформлено у всех водителей транспортных средств.

Его отсутствие, согласно 230 статье Кодекса об административных правонарушениях, грозит штрафом в 10 месячных расчетных показателей (МРП), что в связи с ростом МРП на 7% в текущем году равно 36 920 тенге. Но даже если виновник ДТП окажется без страховки, пострадавший может рассчитывать на возмещение ущерба.

Так, в 2024 году стоимость оформления ОГПО будет зависеть от нескольких факторов, согласно пункту 14 статьи 4 закона об ОГПО:

базовой страховой премии – равна 1,9 МРП, а с учетом увеличения МРП она также вырастет на 7% , до 7 015 тенге в текущем году;

, до в текущем году; места регистрации транспортного средства – каждый регион имеет свой коэффициент;

аварийности региона – чем больше в регионе уровень аварийности, тем дороже обойдется полис (поправочный коэффициент);

типа транспортного средства – для легковых авто данный коэффициент составит 2,09;

возраста и стажа вождения застрахованного – чем старше и опытнее водитель, тем меньше будет применяемый коэффициент (от 1,10 до 1,00);

срока эксплуатации транспортного средства;

наличия или отсутствия страховых случаев по вине лиц, гражданско-правовая ответственность которых застрахована (система "бонус-малус");

срок договора – для полиса сроком более 20 месяцев применяется отдельная формула расчета.

То есть базовая страховая премия будет умножаться на эти коэффициенты для расчета стоимости обязательной страховки.

Новый способ расчета страховки

Согласно пункту 3 статьи 19 закона об ОГПО, в 2024 году также будут применяться следующие коэффициенты по отношению к месту регистрации транспортного средства.

Региональные коэффициенты для расчета ОГПО. Источник: ИС Параграф "Юрист"

Также, согласно постановлению финансового регулятора, которое с этого года вступило в силу, к ним будут применяться поправочные коэффициенты по аварийности региона.

Расчет этих поправочных коэффициентов производится организацией по формированию и ведению соответствующей базы данных и утверждается уполномоченным органом. Значение таргетируемой убыточности должно находиться в диапазоне от 60% до 80%.

А страховые компании будут вправе увеличить или уменьшить поправочные коэффициенты не более чем на 10% от рассчитанных значений.

Где страховка стала дороже

Следует отметить, что высокий размер территориального коэффициента не обязательно означает рост цены за страховку.

Например, как ранее отмечали в финрегуляторе, повышение стоимости ОГПО в сравнении со старым методом вычисления его стоимости ожидается в семи регионах страны, включая Астану (станет дороже на 5%) и Шымкент (плюс 9%).

А в таких регионах, как Алматы и Атырауская область, наоборот, ожидается снижение цен на 18% и 29% соответственно. В то же время здесь отмечаются одни из самых высоких коэффициентов по территории регистрации.

Не поменяется стоимость ОГПО в Карагандинской области и Улытау.

Суммы выплат по ОГПО

При этом максимальная страховая выплата в рамках обязательного страхового полиса увеличится вместе со значением МРП.

Так, пострадавшие по вине застрахованного автомобиля участники дорожного движения смогут получить до 600 МРП выплат. В 2024 году это равно 2 215 200 тенге. Для сравнения: в 2023 году максимальная сумма составляла 2 070 000 тенге.

Таким образом, рост МРП приведет как к подорожанию самого ОГПО, так и увеличению предельной суммы страховых выплат.

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