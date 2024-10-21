Обязательная автостраховка может еще больше подорожать в Казахстане

В Казахстане планируют изменить способ подсчета цен на обязательную автостраховку. Будут учитывать не только количество страховых случаев, но и тяжесть ущерба. Подробности читайте на NUR.KZ.

В Казахстане обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств (ОГПО ВТС) должен оформлять каждый автовладелец.

Стоимость автостраховки рассчитывается для каждого водителя отдельно, ведь она зависит от множества параметров, в том числе стажа вождения, наличия в прошлом дорожно-транспортных происшествий (ДТП) и даже уровня аварийности региона, где проживает гражданин.

Напомним, что со следующего года в некоторых регионах страны увеличатся поправочные коэффициенты к коэффициентам по территории регистрации транспортного средства, что увеличит стоимость обязательной автостраховки для части водителей.

При этом в скором времени она может увеличиться еще больше. Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка опубликовало на портале "Открытые НПА" проект постановления, которое вносит некоторые изменения в правила расчета обязательной автостраховки.

Во-первых, авторы поправок предлагают расширить систему классов "Бонус-малус" с 15 до 18 категорий – от "М2" с коэффициентом 3,5 до 13 класса с коэффициентом 0,5. На текущий момент система начинается с класса "М" и коэффициента в 2,45.

То есть для водителей, чей класс при очередном оформлении автостраховки опустится ниже "М", будет применяться более высокий коэффициент и, соответственно, вырастет стоимость полиса.

Новая версия системы "Бонус-малус" Класс на начало срока страхования Размер коэффициента Класс по окончании срока страхования с учетом наступления страховых случаев по вине страхователя (застрахованного) 0 ДТП 1 ДТП 2 ДТП 3 ДТП 4 и более ДТП 1 2 3 4 5 6 7 Класс М2 3,5 М1 M2 M2 M2 M2 Класс М1 3 М M2 M2 M2 M2 Класс М 2,45 0 M2 M2 M2 M2 Класс 0 2,3 1 M2 M2 M2 M2 Класс A 1,8 3 M1 M2 M2 M2 Класс 1 1,55 2 М М1 М2 M2 Класс 2 1,4 3 1 М М1 M2 Класс 3 1 4 1 М М1 M2 Класс 4 0,95 5 2 0 М1 M2 Класс 5 0,9 6 3 0 М M2 Класс 6 0,85 7 4 1 М M2 Класс 7 0,8 8 4 1 М M2 Класс 8 0,75 9 5 2 М M2 Класс 9 0,7 10 5 2 0 M2 Класс 10 0,65 11 6 3 0 M2 Класс 11 0,6 12 6 3 0 M2 Класс 12 0,55 13 6 3 0 M2 Класс 13 0,5 13 7 3 0 M2 Проект Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка

Во-вторых, планируется учитывать не только количество страховых случаев, но и ущерб, который они нанесли.

Если в результате ДТП по вине водителя кто-то погиб или получил инвалидность, то страховой класс автоматически опускается до "М2", независимо даже если это было первое происшествия за весь стаж вождения.

В то же время за несерьезные ДТП предлагается наказывать водителей мягче. Если урон не превышает 200 месячных расчетных показателя, то снизят класс на один пункт меньше, чем в более серьезных происшествиях. Это же касается случаев, когда водители оформили ДТП по "Европротоколу".

Примечательно, что авторы поправок также предлагают снижать класс страховки за некоторые грубые нарушения правил дорожного движения, например за превышение скорости или за вождение в нетрезвом виде.

При этом ответственных водителей предлагают "вознаграждать". Поправки могут разрешить страховым компаниям устанавливать более низкие коэффициенты для граждан, которые долгое время находятся в "безрисковом классе".

Впрочем, пока поправки находятся на стадии публичного обсуждения, которое продлится до 4 ноября текущего года. Поэтому пока стоимость страхового полиса будет рассчитываться по-старому.