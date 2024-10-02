Почти 10% ДТП разрешаются без полиции в Казахстане

С начала года через мобильное приложение "Европротокол" казахстанцы без привлечения полиции оформили 7,6 тыс. ДТП. Это почти 10% от всего объема страховых случаев. Подробности читайте на NUR.KZ.

С 1 января в Казахстане начал действовать Европротокол. Благодаря этому сервису казахстанские водители получили возможность оформлять несерьезные дорожно-транспортные происшествия (ДТП) в упрощенной форме, то есть без привлечения полиции и суда.

В частности, Европротокол применим, если в ДТП участвуют только два транспортных средства, отсутствует вред жизни и здоровью людей, не пострадало имущество третьих лиц. У участников при этом должны быть действующие полисы обязательного автострахования.

Спрос на Европротокол между тем постепенно растет. Как на Kazakhstan Insurance Forum 2024 рассказал председатель правления Фонда гарантирования страховых выплат Ерлан Бурабаев, в январе доля заявлений, зарегистрированных в мобильном приложении "Европротокол", в общем объеме заявленных страховых случаев составила всего 3%.

На текущий момент через упрощенную процедуру оформляется 9,3% зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий. Если темп роста останется таким же, то к концу года этот показатель может дойти до 10%.

Так, если в январе через приложение было зарегистрировано всего лишь 435 заявлений на страховую выплату, то в сентябре их число уже достигло 1 215. Всего же по состоянию на 1 октября текущего года с помощью Европротокола было зарегистрировано 7 580 страховых обращений.

Количество страховых заявлений, оформленных через Европротокол. Источник: Фонд гарантирования страховых выплат

Чтобы оформить ДТП без полиции, обе стороны конфликта должны прийти к соглашению, установить на свой смартфон приложение "Европротокол" и через него подать заявку.

Размер страховой выплаты, которую можно оформить через приложение, составляет 100 месячных расчетных показателей (369 200 тенге в 2024 году). Если участники ДТП правильно подали заявление, то они должны получить SMS-уведомление о регистрации страхового случая. После этого можно будет покинуть место происшествия.