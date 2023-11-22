Страховые выплаты при ДТП казахстанцы смогут получать онлайн с нового года

В 2024 году в Казахстане будет введен Европротокол. Водители смогут получать страховые выплаты при ДТП, не посещая офис страховщика. Подробности журналисты NUR.KZ узнали на медиапортале Fingramota.

О переходе к Европротоколу – упрощенной схеме оформления документов о дорожно-транспортных происшествиях – в Казахстане начали говорить еще в 2022 году. С помощью него можно оформлять ДТП в режиме онлайн, не привлекая полицию и суд.

Действовать Европротокол начнет уже с 1 января 2024 года. С помощью него граждане смогут не только подать заявление и необходимые документы для получения страховой выплаты через сайт страховой компании, но и получить ее на банковскую карточку, не посещая офис.

"Все этапы процесса урегулирования страхового случая, начиная с формирования пакета документов и заканчивая выплатой, будут храниться в личном кабинете клиента и фиксироваться в Единой страховой базе данных.

Электронная фиксация каждого этапа обеспечит надлежащую защиту прав и интересов потребителей страховых услуг", – рассказывают о механизме эксперты.

В Единой страховой базе данных будет храниться вся основная информация о застрахованном водителе. На текущий момент проводится интеграция с базами Министерства внутренних дел, Министерства здравоохранения, Министерства труда и социальной защиты населения и другими государственными органами.

Благодаря такому объединению, водителю достаточно будет только подать заявление и прикрепить к нему нужные документы, полученные через личный кабинет из базы – все остальное пройдет в автоматическом режиме.

Однако важно знать, что у Европротокола есть свои ограничения: оформить таким образом получится только те ДТП, ущерб которых не превышает 100 МРП, то есть 345 000 тенге в 2023 году. При этом оба участника происшествия должны прийти к согласию, кто является виновником, а кто пострадавшим. Если этого сделать не получится, то оформить ДТП по упрощенной схеме тоже не выйдет.