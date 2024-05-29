Сколько водителей получили компенсации по Европротоколу в Казахстане

С нового года казахстанские водители могут оформлять ДТП без привлечения полиции. Таким образом 2 329 заявителей уже получили компенсации на общую сумму 443 млн тенге. Подробности читайте на NUR.KZ.

С 1 января 2024 году в Казахстане ввели упрощенную процедуру оформления документов о дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) – Европротокол.

С этого моменту у водителей появилась возможность оформлять несерьезные ДТП в онлайн-режиме, без привлечения полиции и даже без опасений получить штраф. Главное, чтобы в аварии не пострадали люди или имущество третьих лиц, а сумма ущерба не превышает 100 МРП (369 200 тенге в 2024 году).

Упрощенное оформление ДТП казахстанцам доступно через мобильное приложение Europrotocol. Как отмечает медиа-портал FinGramota, оно пользуются значительным спросом:

"С начала 2024 года казахстанцами подано 2 812 заявлений на страховую выплату. На 10 мая 2024 года 2 329 водителей уже получили компенсации на общую сумму 443 млн тенге", – отмечают авторы.

Как подать заявку через Europrotocol

Первое условие, которое нужно соблюсти для упрощенного оформления ДТП – каждый участник происшествия должен установить мобильное приложение Europrotocol. Впрочем, можно подать заявку и на сайте страховой организации.

После этого нужно пройти процедуру регистрации, приложить фото и видеоматериалы, заполнить декларацию и отправить документы страховой компании. Важно отправлять доказательства происшествия в хорошем качестве, чтобы страховщики могли оценить ущерб, не запрашивая дополнительную информацию.

Если при установке или использовании приложения возникли проблемы, то казахстанцы могут проконсультироваться со своей страховой организацией либо позвонить в контакт-центр Фонда гарантирования страховых выплат по номеру +7 (727) 339 31 88 либо 2570.

Как подать заявку по Европротоколу. Инфографика: fingramota

Если все сделано правильно, участникам ДТП должно прийти SMS-уведомление о регистрации страхового случая. Это значит, что заявление на получение возмещения страховой организацией принято. После этого водители могут покинуть место дорожно-транспортного происшествия.

После осуществления страховой выплаты в размере до 100 МРП обязательство страховщика по осуществлению страховой выплаты считается исполненным надлежащим образом.

Важно отметить, что упрощенное оформление возможно, только если оба участника ДТП согласны с тем, кто из них виноват. Если возник спор, то придется оформляться "по старинке", то есть с привлечением дорожной полиции.