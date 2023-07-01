Оформить ДТП без полиции: прототип европротокола представили в Казахстане

Возможность быстро решить вопрос оформления аварии может упростить казахстанцам получение страховых выплат. О том, на какой стадии находится проект, читайте в материале NUR.KZ.
29 июня 2023 года прошла встреча с участием председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка и руководителей страховых организаций, представителей Ассоциации финансистов Казахстана, АО "Фонд гарантирования страховых выплат" и ТОО "Первое кредитное бюро".
Как сообщает пресс-служба финрегулятора, на встрече обсуждался ряд вопросов в сфере обязательного страхования автовладельцев, включая пересмотр расчета тарифов по ОГПО.
Также представители ФГСВ и ПКБ представили прототип мобильного приложения европротокола.
Что такое европротокол
Данным термином принято обозначать упрощенную схему оформления документов о ДТП. Она позволяет получить выплаты по обязательной страховке (ОГПО) без привлечения сотрудников полиции.
"Европротокол применим, если в ДТП участвуют только два транспортных средства, отсутствует вред жизни и здоровью людей, не пострадало имущество третьих лиц.
У участников ДТП должны быть действующие полиса обязательного автострахования.
Стороны должны прийти к согласию, кто является виновником, а кто пострадавшим в результате ДТП, и согласиться, что сумма ущерба в пределах установленного лимита (100 МРП)", – указывается в пресс-службе финрегулятора.
То есть ущерб не должен будет превысить 345 000 тенге на 2023 год.
Подобные меры могут не только существенно упростить процесс и сократить сроки получения страховых выплат, но также снизить количество заторов на дорогах.
Когда введут проект
Согласно сообщению источника, тестирование мобильного приложения начнется в третьем квартале 2023 года. В четвертом квартале планируется апробация приложения в пилотном режиме.
А ввод мобильного приложения европротокола в эксплуатацию предусмотрен с 1 января 2024 года.
"Используя данное мобильное приложение, потребители с 2024 года смогут оформлять заявления на получение страховой выплаты с места дорожно-транспортного происшествия (ДТП) без вызова дорожной полиции и обращения в суд", – сообщают в финрегуляторе.
Ранее в АРРФР рассказывали о том, как у казахстанцев воруют положенные им страховые выплаты.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/insurance/2027082-oformit-dtp-bez-politsii-prototip-evroprotokola-predstavili-v-kazahstane/