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Оформить ДТП без полиции: прототип европротокола представили в Казахстане

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Спор о страховых выплатах
Страховые выплаты. Иллюстративное фото: Pattanaphong Khuankaew/Getty Images

Возможность быстро решить вопрос оформления аварии может упростить казахстанцам получение страховых выплат. О том, на какой стадии находится проект, читайте в материале NUR.KZ.

29 июня 2023 года прошла встреча с участием председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка и руководителей страховых организаций, представителей Ассоциации финансистов Казахстана, АО "Фонд гарантирования страховых выплат" и ТОО "Первое кредитное бюро".

Как сообщает пресс-служба финрегулятора, на встрече обсуждался ряд вопросов в сфере обязательного страхования автовладельцев, включая пересмотр расчета тарифов по ОГПО.

Также представители ФГСВ и ПКБ представили прототип мобильного приложения европротокола.

Что такое европротокол

Данным термином принято обозначать упрощенную схему оформления документов о ДТП. Она позволяет получить выплаты по обязательной страховке (ОГПО) без привлечения сотрудников полиции.

"Европротокол применим, если в ДТП участвуют только два транспортных средства, отсутствует вред жизни и здоровью людей, не пострадало имущество третьих лиц.

У участников ДТП должны быть действующие полиса обязательного автострахования.

Стороны должны прийти к согласию, кто является виновником, а кто пострадавшим в результате ДТП, и согласиться, что сумма ущерба в пределах установленного лимита (100 МРП)", – указывается в пресс-службе финрегулятора.

Мужчина фотографирует застрахованный автомобиль
Фото автомобиля. Иллюстративное фото: Manuel-F-O/Getty Images

То есть ущерб не должен будет превысить 345 000 тенге на 2023 год.

Подобные меры могут не только существенно упростить процесс и сократить сроки получения страховых выплат, но также снизить количество заторов на дорогах.

Когда введут проект

Согласно сообщению источника, тестирование мобильного приложения начнется в третьем квартале 2023 года. В четвертом квартале планируется апробация приложения в пилотном режиме.

А ввод мобильного приложения европротокола в эксплуатацию предусмотрен с 1 января 2024 года.

"Используя данное мобильное приложение, потребители с 2024 года смогут оформлять заявления на получение страховой выплаты с места дорожно-транспортного происшествия (ДТП) без вызова дорожной полиции и обращения в суд", – сообщают в финрегуляторе.

Ранее в АРРФР рассказывали о том, как у казахстанцев воруют положенные им страховые выплаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/insurance/2027082-oformit-dtp-bez-politsii-prototip-evroprotokola-predstavili-v-kazahstane/

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