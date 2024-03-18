Сколько денег получают поликлиники за прикрепленных граждан в Казахстане

Деньги казахстанским поликлиникам регулярно выделяются не только на оплату медуслуг, но и за каждого прикрепленного пациента – примерно по 1 618 тенге за человека. Подробнее читайте на NUR.KZ.

Граждане Казахстана могут рассчитывать на гарантированный объем бесплатной медицинской помощи (ГОБМП). Более широкий спектр услуг доступен в системе обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) – для этого должны регулярно осуществляться взносы и отчисления.

При этом сами медучреждения постоянно получают от государства средства, которые направлены на оказание услуг в рамках ГОБМП и ОСМС. Стоит отметить, что деньги выделяются не только за оказание медуслуг, но и за каждого прикрепленного к поликлинике гражданина.

О том, как происходит прикрепление и могут ли казахстанцы самостоятельно выбирать медицинское учреждение, где они будут получать услуги, мы подробно рассказывали здесь.

Как рассказали в Фонде социального медицинского страхования (ФСМС), всем поликлиникам начисляется базовая оплата в размере 1 617,64 тенге в месяц за каждого прикрепленного к ним жителя из средств гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. Точная сумма регулируется индивидуально по каждому учреждению в зависимости от возрастного коэффициента прикрепленного населения.

В ФСМС также отметили, что на текущий год договоры заключены с 1 936 поставщиками медуслуг на общую сумму более 2,6 трлн тенге. 1 529 из них авансом уже было выплачено 479,5 млрд тенге.

Впрочем, сами поставщики услуг не всегда отличаются добросовестностью. Так, в ходе мониторинга эксперты фонда выявили ряд крупных нарушений использования средств ОСМС и ГОБМП – одна из столичных поликлиник незаконно прикрепила к себе 16 тыс. граждан и получала от государства порядка 1 800 тенге за каждого из них и деньги за услуги, которые она не оказывала.

Примечательно, что среди "прикрепленных" граждан были те, кто живет в других регионах страны или за границей, а также давно умершие. Всего им было приписано 33 тыс. фальшивых услуг на общую сумму свыше 100 млн тенге.

Напомним, ранее мы подробно рассказывали о том, что делать казахстанцам, если к ним приписали медуслуги, которые на самом деле не были оказаны.