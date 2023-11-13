Бесплатно прикрепиться к частной поликлинике можно в течение еще двух дней в Казахстане

До 15 ноября в рамках ежегодной кампании казахстанцы могут бесплатно прикрепиться к новой поликлинике, в том числе и частной. Что нужно знать об этой процедуре, читайте в материале NUR.KZ.
Прикрепившись к медицинскому учреждению, казахстанцы могут бесплатно получать услуги в рамках гарантированного объема медпомощи и обязательного социального медицинского страхования (ГОМП и ОСМС), а также посещать своего участкового врача.
При этом прикрепляться можно только к учреждениям, которые могут оказывать первичную медицинскую помощь: поликлиники, врачебные амбулатории, фельдшерско-акушерские пункты, центры семейного здоровья. При этом учреждение должно иметь договор с Фондом социального медицинского страхования (ФСМС).
Прикрепление жителей страны к поликлиникам осуществляется по месту постоянного или временного проживания, при этом можно выбрать желаемую клинику в пределах своей территории обслуживания. Причем, неважно, частное будет учреждение или государственное.
Сейчас в программе участвуют 745 организаций, из которых более половины (385) – частные.
В Казахстане завершается кампания прикрепления
Как рассказали в Фонде социального медицинского страхования, с 15 сентября по 15 ноября в Казахстане ежегодно проходит кампания по свободному выбору поликлиники. В этот период жители Казахстана могут прикрепиться к другому учреждению. В нем можно будет бесплатно получать медицинские услуги с 2024 года.
Если затем при получении медицинской помощи гражданина что-то не устроит, можно будет воспользоваться правом свободного выбора. То есть один раз в течение года можно сменить поликлинику вне кампании прикрепления.
Стоит отметить, что иногда сменить "прописку" гражданину могут и без его ведома. Этот механизм работает в рамках перераспределения территории обслуживания населения по медорганизациям, учитывая принцип шаговой доступности для граждан.
При этом поликлиника должна письменно уведомить об этом прикрепленных лиц – по телефону (если номер указан в базе мобильных граждан) или другим возможным способом. При несогласии с таким решением комиссии можно подать заявление на прикрепление в другую организацию.
Когда можно поменять поликлинику:
- при смене места жительства;
- при осуществлении свободного выбора поликлиники в пределах одной административно-территориальной единицы;
- во время кампании прикрепления в период с 15 сентября по 15 ноября;
- при несогласии с прикреплением к поликлинике, которое произвела региональная комиссия;
- при отказе поликлиники оказывать услуги, в том числе из-за реорганизации, ликвидации;
- если поликлиника расторгла, не заключила договор с ФСМС или не получила объем медицинских услуг;
- при появлении новых клиник на территории обслуживания.
Напомним, в рамках ГОБМП и ОСМС жители Казахстана могут получать многие медицинские услуги бесплатно. Причем не только основные, но и достаточно дорогостоящие. По последним данным медицинскую страховку имеют 16,6 млн человек.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/insurance/2045490-v-techenie-esche-dvuh-dney-mozhno-besplatno-prikrepitsya-k-chastnoy-poliklinike-v-kazahstane/