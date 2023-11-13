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Бесплатно прикрепиться к частной поликлинике можно в течение еще двух дней в Казахстане

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Приложение Damumed на смартфоне и деньги в руках
Приложение Damumed на смартфоне. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

До 15 ноября в рамках ежегодной кампании казахстанцы могут бесплатно прикрепиться к новой поликлинике, в том числе и частной. Что нужно знать об этой процедуре, читайте в материале NUR.KZ.

Прикрепившись к медицинскому учреждению, казахстанцы могут бесплатно получать услуги в рамках гарантированного объема медпомощи и обязательного социального медицинского страхования (ГОМП и ОСМС), а также посещать своего участкового врача.

При этом прикрепляться можно только к учреждениям, которые могут оказывать первичную медицинскую помощь: поликлиники, врачебные амбулатории, фельдшерско-акушерские пункты, центры семейного здоровья. При этом учреждение должно иметь договор с Фондом социального медицинского страхования (ФСМС).

Прикрепление жителей страны к поликлиникам осуществляется по месту постоянного или временного проживания, при этом можно выбрать желаемую клинику в пределах своей территории обслуживания. Причем, неважно, частное будет учреждение или государственное.

Сейчас в программе участвуют 745 организаций, из которых более половины (385) – частные.

В Казахстане завершается кампания прикрепления

Как рассказали в Фонде социального медицинского страхования, с 15 сентября по 15 ноября в Казахстане ежегодно проходит кампания по свободному выбору поликлиники. В этот период жители Казахстана могут прикрепиться к другому учреждению. В нем можно будет бесплатно получать медицинские услуги с 2024 года.

Если затем при получении медицинской помощи гражданина что-то не устроит, можно будет воспользоваться правом свободного выбора. То есть один раз в течение года можно сменить поликлинику вне кампании прикрепления.

Стоит отметить, что иногда сменить "прописку" гражданину могут и без его ведома. Этот механизм работает в рамках перераспределения территории обслуживания населения по медорганизациям, учитывая принцип шаговой доступности для граждан.

При этом поликлиника должна письменно уведомить об этом прикрепленных лиц – по телефону (если номер указан в базе мобильных граждан) или другим возможным способом. При несогласии с таким решением комиссии можно подать заявление на прикрепление в другую организацию.

Когда можно поменять поликлинику:

  • при смене места жительства;
  • при осуществлении свободного выбора поликлиники в пределах одной административно-территориальной единицы;
  • во время кампании прикрепления в период с 15 сентября по 15 ноября;
  • при несогласии с прикреплением к поликлинике, которое произвела региональная комиссия;
  • при отказе поликлиники оказывать услуги, в том числе из-за реорганизации, ликвидации;
  • если поликлиника расторгла, не заключила договор с ФСМС или не получила объем медицинских услуг;
  • при появлении новых клиник на территории обслуживания.

Напомним, в рамках ГОБМП и ОСМС жители Казахстана могут получать многие медицинские услуги бесплатно. Причем не только основные, но и достаточно дорогостоящие. По последним данным медицинскую страховку имеют 16,6 млн человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/insurance/2045490-v-techenie-esche-dvuh-dney-mozhno-besplatno-prikrepitsya-k-chastnoy-poliklinike-v-kazahstane/

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