Более тысячи казахстанцев пожаловались на фальшивые медуслуги за последнюю неделю

Лекарства и деньги. Иллюстративное фото: Yevgeniy Sambulov/Getty Images

Некоторые недобросовестные медицинские организации приписывают услуги, которые они не предоставляли. Сколько граждан затронула эта ситуация, рассказали в Фонде медицинского страхования (ФМС).

Ранее мы рассказывали, что за весь 2022 год в Казахстане было обнаружено более 50 тыс. приписок медицинских услуг. То есть медорганизации приписывали казахстанцам услуги, которые им не оказывали, и получали за них деньги из ФМС. Сами "пациенты" могли об этом даже не догадываться.

Но после того, как была обнародована статистика по припискам, многие казахстанцы решили проверить информацию о себе и также обнаружили фальшивые медуслуги, которые они якобы получали.

Как сообщили в Фонде медицинского страхования, всего за семь дней было принято около 1,2 тысячи сообщений о приписанных услугах. Для сравнения: за весь прошлый год было получено всего около 80 таких заявлений.

За эти нарушения медицинские организации должны быть наказаны, однако, как отмечают в ФМС, через некоторое время большая часть жалоб (всего 730) была отозвана самими заявителями. При выяснении причин отзыва они мотивировали его тем, что им поступали настоятельные просьбы об этом со стороны медицинских организаций.

В связи с этим Фонд медицинского страхования призывает граждан и далее сообщать о приписках и не идти на поводу у недобросовестных медорганизаций.

Взносы за ОСМС. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"Если после официального обращения в фонд касательно приписки вам звонят из медицинской организации и просят отозвать обращение, ни в коем случае не делайте этого. Таким образом вы способствуете правонарушению и невольно становитесь участником этого процесса. Проявите нулевую терпимость к правонарушениям!", – обратились представители фонда к казахстанцам.

Почему нужно оставлять жалобы

Одной из причин, по которой казахстанцам действительно не стоит идти на встречу организациям-нарушителям, является тот факт, что те получают деньги за услуги, которые ими не были оказаны. При этом средства ФМС формируются в том числе за счет самих казахстанцев.

При доказанном факте приписки фонд штрафует медорганизацию в трехкратном размере. Эти средства возвращаются обратно и снова идут на оплату медуслуг, действительно оказанных застрахованному населению.

Какие медицинские услуги были оказаны или приписаны казахстанцам, они могут проверить в личном кабинете на сайте "Электронного правительства" или через мобильные приложения медицинских информационных систем.

А обнаружившие "приписку" могут сообщить об этом в Фонд медицинского страхования посредством контактов, указанных на его официальном сайте.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/insurance/2017199-bolee-tysyachi-kazahstantsev-pozhalovalis-na-falshivye-meduslugi-za-poslednyuyu-nedelyu/