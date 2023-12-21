Как сэкономить при оплате обязательной медстраховки на 2024 год в Казахстане

Если казахстанец сейчас внесет взносы на ОСМС за следующие 12 месяцев, то у него получится хорошо сэкономить, ведь платежи пройдут по старым ценам. Подробнее читайте в материале NUR.KZ.

Размер взносов в систему обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) для самостоятельных плательщиков напрямую зависит минимальной заработной платы. Точнее он составляет 5% от МЗП. Так как она в 2024 году вырастет с 70 тыс. до 85 тыс. тенге, увеличатся и затраты казахстанцев на медстраховку.

В связи с этим казахстанцы могут сэкономить на уплате своих взносов. Как рассказали в Фонде медицинского страхования (ФМС), у граждан есть возможность сделать платежи за весь 2024 год по старым тарифам.

До конца года банки второго уровня будут принимать взносы за медстраховку от самостоятельных плательщиков по ставке 3 500 тенге в месяц, или 42 000 тенге в год. Однако с 1 января 2024 года эта сумма вырастет до 4 250 тенге в месяц, или до 51 000 тенге в год.

"Для получения статуса застрахованного необходимо иметь платежи за 12 прошедших или 12 будущих месяцев подряд. При втором варианте плательщик получает статус на предстоящий год. То есть, чтобы застраховаться сейчас на год вперед, нужно оплатить взносы за период с января по декабрь 2024 года", – объясняют в ФМС.

Таким образом, если оплатить ОСМС в декабре 2023 года можно будет сэкономить 9 000 тенге.

Ранее мы подробно рассказывали о том, как проверить свой статус в системе медстрахования, а также узнать о наличии долгов. Самостоятельными плательщиками при этом являются казахстанцы, которые официально не работают и не входят в льготные категории населения, за которые платит государство.