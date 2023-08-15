Новый способ узнать о долгах за ОСМС появился в Казахстане

Лекарства. Иллюстративное фото: Natalya Sambulova/Getty Images

У казахстанцев появился новый способ проверки своего статуса в системе обязательного социального медицинского страхования (ОСМС). О нем рассказали в Министерстве здравоохранения РК.

При статусе "застрахован" в системе ОСМС казахстанцы имеют возможность бесплатно получать расширенный объем медицинских услуг.

Но иногда при обращении в поликлинику граждане могут внезапно узнать, что они не застрахованы. Такая ситуация может возникнуть, если за казахстанца не были уплачены взносы в систему ОСМС. Соответственно, в таких случаях бесплатная медицинская услуга не будет предоставлена.

Поэтому, чтобы избежать таких неприятных неожиданностей, необходимо не только регулярно проверять наличие обязательных взносов и отчислений, но и мониторить свой статус в системе ОСМС. Это можно было сделать несколькими способами:

через мобильное приложение Qoldau 24/7;

на официальном сайте системы – fms.kz;

через Telegram-бот @SaqtandyrýBot;

позвонив в контакт-центр по номеру 1414;

в приложении Damumed;

на сайте "Электронного правительства".

Теперь же у казахстанцев появился новый удобный способ проверки статуса в системе ОСМС – через мобильные приложения некоторых банков. Данная услуга находится в разделе "Госуслуги" и предоставляется в несколько кликов – казахстанцу нужно лишь указать свой ИИН, после чего ему будет предоставлена информация о статусе в системе.

Если после запроса выйдет статус "застрахован", то переживать гражданину ни о чем не нужно. Но если он окажется "незастрахован", то нужно узнать размер долга, а затем оплатить его. После этого положительный статус снова будет назначен пользователю.

Как отмечают в Минздраве, на данный момент такую услугу могут получить клиенты трех банков: Halyk Bank, Kaspi и "Банка ЦентрКредит". Однако Фондом медицинского страхования продолжается работа по расширению доступных способов проверки статуса застрахованности в системе ОСМС и отображению платежей за последние 12 месяцев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/insurance/2032464-novyy-sposob-uznat-o-dolgah-za-osms-poyavilsya-v-kazahstane/