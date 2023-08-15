Новый способ узнать о долгах за ОСМС появился в Казахстане

У казахстанцев появился новый способ проверки своего статуса в системе обязательного социального медицинского страхования (ОСМС). О нем рассказали в Министерстве здравоохранения РК.
При статусе "застрахован" в системе ОСМС казахстанцы имеют возможность бесплатно получать расширенный объем медицинских услуг.
Но иногда при обращении в поликлинику граждане могут внезапно узнать, что они не застрахованы. Такая ситуация может возникнуть, если за казахстанца не были уплачены взносы в систему ОСМС. Соответственно, в таких случаях бесплатная медицинская услуга не будет предоставлена.
Поэтому, чтобы избежать таких неприятных неожиданностей, необходимо не только регулярно проверять наличие обязательных взносов и отчислений, но и мониторить свой статус в системе ОСМС. Это можно было сделать несколькими способами:
- через мобильное приложение Qoldau 24/7;
- на официальном сайте системы – fms.kz;
- через Telegram-бот @SaqtandyrýBot;
- позвонив в контакт-центр по номеру 1414;
- в приложении Damumed;
- на сайте "Электронного правительства".
Теперь же у казахстанцев появился новый удобный способ проверки статуса в системе ОСМС – через мобильные приложения некоторых банков. Данная услуга находится в разделе "Госуслуги" и предоставляется в несколько кликов – казахстанцу нужно лишь указать свой ИИН, после чего ему будет предоставлена информация о статусе в системе.
Если после запроса выйдет статус "застрахован", то переживать гражданину ни о чем не нужно. Но если он окажется "незастрахован", то нужно узнать размер долга, а затем оплатить его. После этого положительный статус снова будет назначен пользователю.
Как отмечают в Минздраве, на данный момент такую услугу могут получить клиенты трех банков: Halyk Bank, Kaspi и "Банка ЦентрКредит". Однако Фондом медицинского страхования продолжается работа по расширению доступных способов проверки статуса застрахованности в системе ОСМС и отображению платежей за последние 12 месяцев.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/insurance/2032464-novyy-sposob-uznat-o-dolgah-za-osms-poyavilsya-v-kazahstane/