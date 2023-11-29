О необходимости открыть ИП напомнили арендодателям в Казахстане

В 2024 году отменят единый совокупный платеж (ЕСП). Арендодатели, которые продолжат сдавать жилье, должны будут стать индивидуальными предпринимателями. О налоговых режимах читайте в материале NUR.KZ.

Единый совокупный платеж изначально вводился как временная мера для самозанятых граждан, чтобы вовлечь их в системы медицинского и социального страхования, а также пенсионного обеспечения.

Однако в 2024 году ЕСП будет упразднен. В связи с этим граждане, которые получают доход от своей деятельности, должны будут зарегистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателяй (ИП). Это касается и владельцев жилой недвижимости, которые сдают ее в аренду.

Как напоминают в Комитете государственных доходов Министерства финансов РК, арендодатели, зарегистрировавшись в качестве ИП, могут платить налоги одним из нескольких способов:

через специальный налоговый режим (СНР) на основе упрощенной декларации – индивидуальный подоходный налог (ИПН – 1,5% от дохода) и социальный налог ( 1,5% ), отчетность предоставляется один раз в полугодие;

от дохода) и социальный налог ( ), отчетность предоставляется один раз в полугодие; через мобильное приложение E-Salyk Business – ИПН ( 1% ), отчетность не представляется, приложение само рассчитает налоги и платежи;

), отчетность не представляется, приложение само рассчитает налоги и платежи; через СНР на основе патента – ИПН (1%), патент выкупается на срок от 1 месяца до года.

При этом также необходимо уплачивать социальные платежи. Для предпринимателя, не относящегося к льготным категориям, их минимальная сумма в 2023 году составляет 14 350 тенге. Это пенсионный взнос (7 000 тенге), социальное отчисление (2 450 тенге) и взнос на медицинское страхование (4 900 тенге).

Стоит отметить, что в случае сдачи жилья в аренду можно не регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, однако в этом случае налоговая ставка будет значительно выше – 10% от дохода. Но при этом не нужно производить социальные платежи.

В этой связи казахстанским арендодателям нужно уже сейчас определиться, какой налоговый режим для себя выбрать в 2024 году.

Однако спешить сразу открывать ИП не стоит – дело в том, что с нового года все индивидуальные предприниматели, которые имели регистрацию на 1 января 2024 года, должны будут принять участие во всеобщем декларировании. Тех, кто зарегистрируется позднее, это ждет лишь в 2025 году.