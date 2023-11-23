Как оформить кредит и не оставить его в наследство своим детям в Казахстане

Кредиты передаются по наследству вместе с имуществом. А чтобы дети не оказались в долгах, можно оформить страхование заемщика. О стоимости и особенностях подобного полиса читайте в материале NUR.KZ.

Кредит является финансовым обязательством, которое заемщик берет на себя по условиям договора.

При этом это обязательство наследуется: пенсионные накопления, жилье и прочее имущество можно получить в наследство только вместе с неоплаченными займами. А отказ от этих кредитов будет означать отказ и от остального наследства.

Решением в подобной ситуации может стать страхование заемщика. Но важно тщательно изучить особенности этого финансового продукта.

Как работает страхование заемщика

При оформлении какого-либо крупного кредита (ипотека, автокредит, большая сумма денег) казахстанцы обычно подписывают договор на продолжительный срок. Он может составить несколько десятков лет.

И если за это время с заемщиком что-то случится, то возникает риск оказаться в долгах или передать обязательства своим детям и родственникам.

Страхование заемщика рассчитано на покрытие подобных рисков: при наступлении трагического события (ухудшение состояния здоровья или смерть) сумма основного долга по ипотеке или иному кредиту погашается за счет выплаты от страховой компании.

Монеты. Иллюстративное фото: Indysystem/Getty Images

Например, была оформлена ипотека на общую сумму в 30 млн тенге и сроком на 25 лет. Но после двух лет оплаты заемщик получил инвалидность и потерял возможность работать.

Без страхования он рискует оказаться в долгах и потерять жилье. А если был оформлен полис, то даже после всего двух лет его оплаты страховая компания погасит всю сумму по ипотеке перед банком.

Что важно учитывать

Страховка по кредиту может быть как добровольной, так и обязательной по условиям договора о займе. В первом случае страхуется именно жизнь заемщика.

При этом казахстанцы могут самостоятельно выбирать условия полиса и менять их в процессе оплаты кредита. Однако такая страховка может подорожать, а в некоторых случаях ее стоимость требуется оплатить единовременным платежом – то есть внести сразу всю сумму.

Бланк медстраховки. Иллюстративное фото: freepik.com

Во втором случае обычно страховка покрывает риски именно для залогового имущества, которым может выступать жилье, автомобиль и так далее. Но также возможна защита заемщика.

При этом банк может включить стоимость страховки в тело кредита, что позволит оплачивать полис равномерными платежами, а не всей крупной суммой сразу.

Также, в отличие от накопительного страхования здоровья, страховые премии, выплаченные застрахованным лицом по договору полиса, не будут возвращены, если срок действия договора закончится.

То есть, если страховой случай (смерть или инвалидность) так и не наступит, то потраченные на страховку деньги не будут возвращены. Следует помнить и об особенностях страховых случаев: важно тщательно изучить условия договора, чтобы знать, от каких именно рисков будет обеспечена защита.

Эти нюансы важно учитывать, чтобы решить, насколько выгодно будет защитить себя и своих детей от долгов в будущем.

Ранее мы рассказывали, что делать, если страховая компания отказывается выплатить положенные деньги казахстанцам.