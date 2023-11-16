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Сколько денег из бюджета здравоохранения тратят на одного жителя Казахстана

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Женщина держит в руках монеты тенге и капсулы
Деньги и лекарства. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

С запуском ОСМС бюджет здравоохранения Казахстана вырос с 1 до 2,5 трлн тенге. Расходы на каждого жителя страны увеличились до 122 тыс. тенге. Подробнее о системе читайте в материале NUR.KZ.

Чтобы получать медицинские услуги бесплатно, казахстанцы должны быть застрахованы в системе обязательного медицинского страхования (ОСМС).

Как сообщает Фонд социального медицинского страхования, с 2020 по 2023 годы количество участников системы выросло с 15,87 млн до 16,6 млн человек. Повышению охвата населения в том числе способствовало введение в 2022 году возможности получения статуса "застрахован" при уплате взносов за будущий год без погашения долгов.

С момента запуска системы ОСМС вырос и бюджет здравоохранения – с 1 трлн до 2,5 трлн тенге. Таким образом средние расходы на одного жителя страны увеличились более чем в 2 раза – с 56 тыс. до 122 тыс. тенге.

То есть у людей появилось больше возможностей проходить медицинские услуги, которые раньше можно было получить только платно: компьютерная томография, МРТ, другие диагностические обследования и консультации профильных врачей. Объем этих услуг вырос в 7 раз.

Напомним, только за 9 месяцев 2023 года в рамках обязательного социального медицинского страхования фонд оплатил услуги медорганизаций на 686 млрд тенге. Причем речь идет не только о рядовых услугах, вроде приема у терапевта, но и дорогостоящих, таких как процедура экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) для женщин с диагнозом бесплодие.

Таким образом, несмотря на тот факт, что у системы ОСМС все еще есть определенные проблемы, вроде очередей к врачам или низкой доступности медуслуг в целом, ситуация со здравоохранением в Казахстане постепенно улучшается и все больше казахстанцев получают статус "застрахованный".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/insurance/2046011-skolko-deneg-iz-byudzheta-zdravoohraneniya-tratyat-na-odnogo-zhitelya-kazahstana/

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