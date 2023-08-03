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30 лет независимости Казахстана

Как страховка экономит деньги казахстанцев, рассказали эксперты

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Женщины считают расходы
Калькулятор, монеты и копилка. Иллюстративное фото: Ivan-balvan/GettyImages

Казахстанцы часто воспринимают страхование имущества, здоровья и прочее как дорогое удовольствие и лишнюю трату денег. Насколько выгодно платить за страховой полис, читайте в материале NUR.KZ.

Нередко среди казахстанцев можно встретить мнение, что страховка – это дорого, и в ней нет нужды.

Поэтому могут встречаться случаи, когда граждане стараются максимально экономить и игнорировать вопросы оформления полиса в различных сферах: здоровье, имущество (дом, машина), автостраховка.

Как отмечают в страховой компании "Halyk", подобное отношение может в итоге оказаться более убыточным, чем расходы на оформление полиса.

Популярно ли страхование в Казахстане

Как отмечают в компании, казахстанцы не всегда отказываются от страхования.

"Если мы говорим о физических лицах, то как минимум, многие уже на себе испытали все прелести ОГПО ВТС, КАСКО и страхования выезжающих за рубеж", – сообщают эксперты.

При этом в сфере автострахования пока подобную ответственность не спешат брать на себя водители мопедов. Однако и это может оказаться временным явлением, связанным с отсутствием законных требований, таких как наличие всех документов.

"Но, как только в закон внесут поправку, страховые компании смогут оформлять полисы обязательного страхования (ОГПО ВТС) для мопедов, причем их стоимость будет начинается от 1 500 тенге в год в зависимости от некоторых параметров.

В любом случае, страховка для водителей мопедов будет дешевле, чем платить за малейшее ДТП из собственного кармана. А участники дорожного движения, в том числе пешеходы, будут уверены в получении страховой выплаты в случае столкновения", – считают в страховой компании.

Как страховка экономит деньги

Одним из ярких примеров, когда расходы на страхование могут в итоге сэкономить огромную сумму денег для казахстанцев, является аренда жилья.

"Мы считаем, что необходимо доработать существующие "пробелы" в законодательстве и внедрить обязательное страхование гражданско-правовой ответственности перед третьими лицами с учетом всех рисков как для арендатора, так и для арендодателя.

Это поможет каждой из сторон избежать дополнительных затрат за нанесенный ущерб имуществу соседей и бизнесу в случае затопления, взрыва газа, пожара и так далее", – сообщают в страховой компании.

Мужчина удерживает костяшку домино от падения
Монеты и костяшки домино. Иллюстративное фото: krisanapong detraphiphat/GettyImages

Так, на данный момент большая часть арендодателей применяет практику депозитов, когда у арендатора удерживают определенную сумму денег в качестве компенсации на случай неуплаты или повреждения имущества.

Однако это защищает только владельцев жилья, и то только от небольших затрат. А при более серьезных ситуациях (пожар, затопление, хищение и так далее) денег с депозита не хватит на восстановление ни своей квартиры, ни соседских.

"А если при этом пострадает имущество находящегося снизу кафе, стоматологии, клиники или магазина, то на восстановление понадобятся десятки, а то и сотни миллионов тенге.

Нередки случаи, когда всю ответственность за произошедшее арендодатели перекладывают на своих постояльцев, у которых в трудную минуту может не оказаться денег на возмещение ущерба", – делятся опытом эксперты.

И поэтому перед казахстанцами возникает выбор:

  • взымать депозит с арендаторов в размере 1-2 месячных платежей, который ляжет тяжелой ношей на их плечи и не покроет убыток ни владельцу квартиры, ни его соседям;
  • оформить страховку, обеспечивающую страховую защиту на гораздо большую сумму возможных убытков при сравнительно низкой стоимости.

Другим словами, как отмечают эксперты в сфере страхования, оформление полиса для защиты от крупных денежных потерь может оказаться более выгодным, чем в итоге придется потратить на восстановление своего имущества или ущерба третьим лицам.

При этом стоимость полиса может оказаться вполне доступной и не окажет нагрузку на семейный бюджет.

Ранее мы рассказывали, что делать незастрахованным казахстанцам при потере жилья от пожара или землетрясения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/insurance/2030974-kak-strahovka-ekonomit-dengi-kazahstantsev-rasskazali-eksperty/

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