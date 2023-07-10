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30 лет независимости Казахстана

Получение страховых выплат при ДТП упростили в Казахстане

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Мужчина фотографирует застрахованный автомобиль
Фото автомобиля. Иллюстративное фото: Manuel-F-O/Getty Images

В Казахстане запустили онлайн-передачу материалов по дорожно-транспортным происшествиям (ДТП) из полиции в страховые компании. Для чего это нужно, рассказали в Министерстве внутренних дел РК (МВД РК).

В случае ДТП многие казахстанцы могли столкнуться с трудностями при получении страховых выплат. Проблема заключалась в бюрократической волоките – чтобы обратиться в страховую компанию, водителям сначала нужно было получить копии материалов о дорожно-транспортном происшествии в полиции.

Как отмечают в МВД РК, через такую процедуру ежегодно проходили сотни тысяч граждан. Однако теперь все изменилось.

В Казахстане запустили онлайн-передачу материалов о ДТП страховым компаниям для осуществления ими страховых выплат. Сам механизм автоматизировали благодаря интеграции баз данных полиции, прокуратуры и страховых компаний.

Теперь все будет происходить следующим образом:

  • возникает дорожно-транспортное происшествие;
  • сотрудник полиции составляет протокол и отправляет его в общую базу;
  • после проверки протокол автоматически передается в суд и параллельно в страховую компанию.

После этого гражданину, попавшему в ДТП, останется лишь обратиться в страховую компанию для произведения оценки причиненного ущерба и ждать SMS-сообщение с приглашением в суд.

Механизм онлайн-передачи материалов о ДТП был реализован МВД РК совместно с комитетом по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры и АО “Государственное кредитное бюро”.

Напомним, ранее стало известно, что в Казахстане хотят разрешить оформлять незначительные дорожно-транспортные происшествия без присутствия сотрудников полиции. Недавно прототип европротокола, то есть упрощенной схемы оформления ДТП, был представлен экспертами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/insurance/2027977-poluchenie-strahovyh-vyplat-pri-dtp-uprostili-v-kazahstane/

Автор: Илья Манаев
Получение страховых выплат при ДТП упростили в Казахстане

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