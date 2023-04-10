Фальшивые медуслуги на сотни миллионов тенге были "оказаны" в Казахстане

Деньги и лекарства. Иллюстративное фото: Natalya Sambulova/Getty Images

В 2022 году казахстанцам было приписано более 50 тысяч фальшивых медицинских услуг. На какую сумму они были якобы "оказаны", рассказали в Фонде социального медицинского страхования (ФСМС).

Казахстанцы могут пользоваться медицинскими услугами в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и системы обязательного социального медицинского страхования.

Эти услуги предоставляются им бесплатно, так как медицинским организациям каждая из них оплачивается Фондом социального медицинского страхования за счет взносов и отчислений казахстанских трудящихся, работодателей, государства и самостоятельных плательщиков.

Между тем, пока граждане отстаивают право на бесплатную медицинскую помощь, некоторые недобросовестные организации предпочитают обманывать систему на миллионы тенге.

Так, эксперты ФСМС во время мониторинга качества оказанных в 2022 году медицинских услуг выявили более 3 млн дефектов. Как оказалось, некоторые из них нельзя назвать простыми ошибками.

В частности, была обнаружена 52 621 так называемая "приписка" на сумму 403,3 млн тенге. То есть организации приписывали казахстанцам услуги, которые им не оказывали, и получали за это деньги из фонда. Многие "получатели" этих услуг могли даже не догадываться, что они им были якобы "оказаны".

Где обманывали систему

Как отмечают в фонде, больше всего таких нарушений было выявлено в Астане (26 789 приписок, или 50,9%), а также в Акмолинской (5 774, или 11%) и Кызылординской (5 076, или 9,6%) областях.

В разрезе видов медицинской помощи 99% или 52 621 приписок пришлось на консультационно-диагностические услуги вне комплексного подушевого норматива. Это дорогостоящие виды диагностических исследований для социально-уязвимой категории населения, такие как компьютерная или магниторезонансная томография для пациентов с подозрением на онкологические заболевания.

Еще 508 приписок приходятся на такие виды помощи, как амбулаторно-поликлиническая помощь, специализированная медицинская помощь в форме стационарной помощи (круглосуточный стационар), стационарозамещающая помощь, восстановительное лечение и медицинская реабилитация.

Всего такие приписки были выявлены в 297 медицинских организациях, из которых 180 – государственные и 117 – частные. Как сообщают в Фонде социального медицинского страхования, к этим нарушителям были применены штрафные санкции.

Стоит отметить, что если казахстанцы самостоятельно выявят факты приписки услуги, которую они не получали, то они могут сообщить об этом в фонд. Подать жалобу или обращение можно посредством официального сайта fms.kz, через мобильное приложение Qoldau 24/7 или по телефону 1406.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/insurance/2016179-falshivye-meduslugi-na-sotni-millionov-tenge-byli-okazany-v-kazahstane/