Что делать казахстанским военнослужащим, если за них не платили взносы на ОСМС

Военнослужащий. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

За военнослужащих-срочников взносы на обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС) должно платить государство. Что делать казахстанцам, за которых они не поступали, узнали журналисты NUR.KZ.

Полный перечень медицинских услуг в Казахстане предоставляется в рамках системы обязательного социального медицинского страхования. Если человек не является ее участником и не платит взносы, он может лечиться только в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.

Тем не менее, в системе ОСМС также учитываются льготные категории населения, которым не нужно за свой счет платить взносы, чтобы считаться застрахованным – за них все оплачивает государство.

Как сообщается на портале "Юрист", в эту категорию также входят граждане, проходящие срочную воинскую службу в вооруженных силах РК. Все данные о военнослужащих направляются в органы обороны, в результате чего во время службы призывнику не нужно платить взносы на ОСМС.

Тем не менее, иногда из-за системной ошибки отслужившему казахстанцу отказывают в предоставлении медицинских услуг в рамках ОСМС. Обычно проблема заключается в том, что у гражданина выявляют задолженность, которая возникла во время службы из-за того, что не были своевременно переданы соответствующие сведения.

Что делать отслужившему казахстанцу

В этом случае не нужно спешить оплачивать долги. Необходимо написать заявление об аннулировании задолженности на имя руководства Фонда социального медицинского страхования, приложить скан-версию военного билета, тем самым подтвердив период прохождения службы, и направить документы по электронному адресу: kanc@fms.kz.

Впрочем, переживать тем, кто уже успел оплатить задолженность тоже не стоит, ведь деньги можно вернуть. Для этого можно подать заявление на возврат ошибочно уплаченных взносов посредством государственной услуги на портале Электронного правительства.

Напомним, система ОСМС учитывает предыдущие взносы, которые проводились за человека. Нельзя просто заплатить за один месяц и сразу же получить статус "застрахован". О том, как правильно оплачивать ОСМС через Единый совокупный платеж (ЕСП), мы подробно рассказывали здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/insurance/2012226-chto-delat-kazahstanskim-voennosluzhaschim-esli-za-nih-ne-platili-vznosy-na-osms/