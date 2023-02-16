Сколько стоит обязательная автостраховка в 2023 году в Казахстане

Автострахование. Иллюстративное фото: SARINYAPINNGAM/Getty Images

Оформление обязательной страховки для водителей автомобилей в 2023 году подорожало в связи с увеличением месячного расчетного показателя. Сколько она теперь может стоить в зависимости от типа транспорта, региона и других параметров, узнали журналисты NUR.KZ.

Полис обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств (ОС ГПО ВТС или ОГПВ) можно оформить во многих страховых компаниях Казахстана.

И везде стоимость страховки должна быть одинаковой, так как она регулируется законом "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств".

Согласно нему, годовая стоимость полиса ОГПО равна базовой страховой премии, умноженной на коэффициенты, установленные в зависимости от места регистрации, типа и срока эксплуатации транспортного средства, возраста и стажа вождения его водителя, а также наличия или отсутствия страховых случаев по его вине.

На сколько стоимость ОГПО зависит от региона

Базовая страховая премия равна 1,9 месячного расчетного показателя (МРП), то есть 6 555 тенге в 2023 году. По сравнению с прошлым годом она выросла на 12,6%.

Далее эта ставка умножается на коэффициент по территории регистрации транспортного средства. Его размер составляет от 1,0 для Жамбылской области до 2,96 для Алматы.

Коэффициенты по территории регистрации транспортного средства. Источник: online.zakon.kz

То есть для алматинских водителей базовая страховая премия сразу же повышается втрое.

Для всех населенных пунктов, кроме столицы, городов республиканского и областного значения, также применяется коэффициент корректировки в размере 0,8.

А в случае временного въезда транспортного средства на территорию Казахстана применяется коэффициент 4,4.

Какой коэффициент для легковых автомобилей

Далее к базовой премии, увеличенной в зависимости от региона, нужно применить коэффициент по типу транспортного средства.

В частности, для легковых автомобилей он равен 2,09, грузовых – 3,98, мототранспорта – 1,0 и так далее.

Также есть коэффициенты, размер которых зависит от срока эксплуатации транспортного средства. Для автомобилей возрастом до 7 лет включительно базовую страховую премию нужно умножить на 1,0, а для авто старше – на 1,1.

Как влияют на стоимость ОГПО данные водителя

Конечная стоимость обязательной автостраховки также зависит от возраста и водительского опыта застрахованного.

Например, если водителю менее 25 лет и его стаж вождения менее 2 лет, то к базовой страховой премии применяется коэффициент 1,1. При стаже более 2 лет – 1,05.

Ключи от машины. Иллюстративное фото: Lovelyday12/Getty Images

Для застрахованных старше 25 лет, опыт вождения которых менее 2 лет, коэффициент составит 1,05, а более 2 лет – 1,0.

На стоимость ОГПО также влияет класс страхования. В частности, коэффициент уменьшается с 2,45 для класса "М" до 0,5 для 13 класса.

Класс водителя ежегодно вырастает, начиная с самого низкого, если у него не было страховых случаев, и уменьшается при их наличии.

Сколько будет стоить страховка

Для примера расчета обязательной автостраховки возьмем мужчину старше 25 лет с опытом вождения более 2 лет, который водит легковой автомобиль младше 7 лет, зарегистрированный в городе Алматы.

Допустим, он уже не первый год переоформляет ОГПО без регистрации страховых случаев, то есть у нашего условного водителя 13 класс.

Умножаем базовую страховую выплату в размере 6 555 тенге на коэффициенты региона – 2,96, типа транспортного средства – 2,09, его срока эксплуатации – 1,0, возраста и стажа водителя – 1,0 и его класса страхования – 0,5. Стоимость страховки в результате составляет 20 276 тенге.

Для алматинских водителей с более низким классом вождения страховка соответственно будет стоить дороже. То есть все зависит от каждого конкретного случая.

При этом напомним, что деньги за полис можно вернуть, расторгнув договор ОГПО со страховой компанией. При этом будет удержана сумма за фактическое время пользования страховкой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/insurance/2009663-skolko-stoit-obyazatelnaya-avtostrahovka-v-2023-godu-v-kazahstane/