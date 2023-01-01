Штрафы за нарушение ПДД значительно увеличились в Казахстане

Проблесковый маячок полицейской машины. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Вместе с очередным ростом месячного расчетного показателя (МРП) в Казахстане увеличились размеры штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД), а минимальное денежное взыскание для автомобилистов превысило 10 тысяч тенге. С новыми цифрами ознакомились журналисты NUR.KZ.

С сегодняшнего дня месячный расчетный показатель в Казахстане увеличился до 3 450 тенге.

В первые три месяца прошлого года МРП составлял 3 063 тенге. С 1 апреля он увеличился до 3 180 тенге, но только для исчисления пособий и других социальных выплат. Штрафы, налоги и другие платежи весь год рассчитывались на основе МРП, равном 3 063 тенге.

С этого года снова будет действовать единый размер МРП. Таким образом, штрафы для казахстанцев с сегодняшнего дня выросли сразу на 12,6%.

Рассмотрим размеры денежных взысканий за самые частые нарушения ПДД в Казахстане, установленные Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях.

Превышение скорости

Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину от 10 до 20 километров в час влечет штраф в размере 5 МРП, или 17 250 тенге, начиная с этого года.

Если превышение составит от 20 до 40 километров в час, то взыскание будет равно 10 МРП, или 34 500 тенге. От 40 и более километров в час - 20 МРП, или 69 тысяч тенге в 2023 году.

А если в течение года после наложения штрафа водитель снова превысит скорость на 20 и более километров в час, то за это грозит штраф в размере 30 МРП, или 103 500 тенге.

Непристегнутый ремень и использование телефона

Одними из самых частных нарушений правил дорожного движения также являются несоблюдение правил пользования ремнями безопасности и пользование телефоном во время управления автомобилем.

Оба эти правонарушения караются штрафом в размере 5 МРП, или 17 250 тенге в наступившем 2023 году.

За повторное нарушение этих правил в течение года после наложения административного взыскания его размер увеличится до 10 МРП, или 34 500 тенге.

Водитель с телефоном. Иллюстративное фото: Alvaro Medina Jurado/Getty Images

Неаккуратная езда по дорогам

Далее по “популярности” правонарушений идет невыполнение требований уступить дорогу пешеходам или иным участникам дорожного движения. За это также предусмотрен штраф в размере 10 МРП (34 500 тенге).

Столько же грозит за проезд на запрещающий сигнал светофора или жест регулировщика, а также за создание аварийной обстановки, вынудившей других участников движения резко изменить скорость.

В первых двух случаях за повторное нарушение штраф вырастает до 15 МРП (51 750 тенге), а в третьем - грозит лишение водительских прав на срок до полугода.

Правонарушения с самыми маленькими штрафами

Самый маленький штраф для автолюбителей равен 3 МРП, и в связи с увеличением месячного расчетного показателя он теперь превышает 10 тысяч тенге (10 350 тенге).

Взыскание такого размера предусмотрено за выезд на перекресток или пересечение проезжей части дороги в случае образовавшегося затора, что привело к созданию препятствия для движения автомобилей в поперечном направлении.

Столько же придется заплатить за уклонение от оплаты парковки, нарушение правил пользования фарами в светлое время суток и звуковыми сигналами, игнорирование дорожных знаков или разметки, за исключением случаев, предусмотренных другими статьями Административного кодекса, когда штрафы могут быть больше.

За повторное нарушение всех вышеуказанных правил взыскания могут увеличиться до 5-10 МРП.

Меньше штрафы за нарушение правил дорожного движения предусмотрены только для пешеходов и иных участников дорожного движения, которые в целом за нарушение ПДД могут получить взыскание в размере 2 МРП, или 6 900 тенге.

При повторном нарушении, а также повлекшем вред здоровью или материальный ущерб, штраф также увеличивается.

Размеры административных взысканий за другие нарушения правил дорожного движения тоже исчисляются в месячных расчетных показателях, поэтому их размеры также значительно увеличились с нового года в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2000550-shtrafy-za-narushenie-pdd-znachitelno-uvelichilis-v-kazahstane/