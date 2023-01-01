Штрафы за нарушение ПДД значительно увеличились в Казахстане

Вместе с очередным ростом месячного расчетного показателя (МРП) в Казахстане увеличились размеры штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД), а минимальное денежное взыскание для автомобилистов превысило 10 тысяч тенге. С новыми цифрами ознакомились журналисты NUR.KZ.
С сегодняшнего дня месячный расчетный показатель в Казахстане увеличился до 3 450 тенге.
В первые три месяца прошлого года МРП составлял 3 063 тенге. С 1 апреля он увеличился до 3 180 тенге, но только для исчисления пособий и других социальных выплат. Штрафы, налоги и другие платежи весь год рассчитывались на основе МРП, равном 3 063 тенге.
С этого года снова будет действовать единый размер МРП. Таким образом, штрафы для казахстанцев с сегодняшнего дня выросли сразу на 12,6%.
Рассмотрим размеры денежных взысканий за самые частые нарушения ПДД в Казахстане, установленные Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях.
Превышение скорости
Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину от 10 до 20 километров в час влечет штраф в размере 5 МРП, или 17 250 тенге, начиная с этого года.
Если превышение составит от 20 до 40 километров в час, то взыскание будет равно 10 МРП, или 34 500 тенге. От 40 и более километров в час - 20 МРП, или 69 тысяч тенге в 2023 году.
А если в течение года после наложения штрафа водитель снова превысит скорость на 20 и более километров в час, то за это грозит штраф в размере 30 МРП, или 103 500 тенге.
Непристегнутый ремень и использование телефона
Одними из самых частных нарушений правил дорожного движения также являются несоблюдение правил пользования ремнями безопасности и пользование телефоном во время управления автомобилем.
Оба эти правонарушения караются штрафом в размере 5 МРП, или 17 250 тенге в наступившем 2023 году.
За повторное нарушение этих правил в течение года после наложения административного взыскания его размер увеличится до 10 МРП, или 34 500 тенге.
Неаккуратная езда по дорогам
Далее по “популярности” правонарушений идет невыполнение требований уступить дорогу пешеходам или иным участникам дорожного движения. За это также предусмотрен штраф в размере 10 МРП (34 500 тенге).
Столько же грозит за проезд на запрещающий сигнал светофора или жест регулировщика, а также за создание аварийной обстановки, вынудившей других участников движения резко изменить скорость.
В первых двух случаях за повторное нарушение штраф вырастает до 15 МРП (51 750 тенге), а в третьем - грозит лишение водительских прав на срок до полугода.
Правонарушения с самыми маленькими штрафами
Самый маленький штраф для автолюбителей равен 3 МРП, и в связи с увеличением месячного расчетного показателя он теперь превышает 10 тысяч тенге (10 350 тенге).
Взыскание такого размера предусмотрено за выезд на перекресток или пересечение проезжей части дороги в случае образовавшегося затора, что привело к созданию препятствия для движения автомобилей в поперечном направлении.
Столько же придется заплатить за уклонение от оплаты парковки, нарушение правил пользования фарами в светлое время суток и звуковыми сигналами, игнорирование дорожных знаков или разметки, за исключением случаев, предусмотренных другими статьями Административного кодекса, когда штрафы могут быть больше.
За повторное нарушение всех вышеуказанных правил взыскания могут увеличиться до 5-10 МРП.
Меньше штрафы за нарушение правил дорожного движения предусмотрены только для пешеходов и иных участников дорожного движения, которые в целом за нарушение ПДД могут получить взыскание в размере 2 МРП, или 6 900 тенге.
При повторном нарушении, а также повлекшем вред здоровью или материальный ущерб, штраф также увеличивается.
Размеры административных взысканий за другие нарушения правил дорожного движения тоже исчисляются в месячных расчетных показателях, поэтому их размеры также значительно увеличились с нового года в Казахстане.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2000550-shtrafy-za-narushenie-pdd-znachitelno-uvelichilis-v-kazahstane/