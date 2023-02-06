Сколько денег отдали казахстанцы за обязательную автостраховку в 2022 году

Модель машины. Иллюстративное фото: freepik.com

Каждый водитель в Казахстане должен иметь полис ОГПО. Cтоимость обязательной страховки при этом может сильно разниться в зависимости региона или водительского стажа. О том, сколько денег казахстанские водители отдали за страхование своей ответственности, рассказали аналитики Ranking.kz.

Обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств (ОГПО ВТС) должен оформлять каждый водитель в Казахстане.

Несмотря на то, что условия по оформлению полиса ОГПО одинаковы во всех страховых компаниях и регулируются законом, на его стоимость влияет множество параметров, и для некоторых автовладельцев итоговая цена может превысить даже 100 тыс. тенге.

Также стоит отметить, что стоимость полиса растет вместе с повышением в стране месячного расчетного показателя (МРП), который в 2023 году достиг 3 450 тенге. Однако даже без этого повышения видно, что доходы страховых компаний растут.

Так, за весь 2022 год поступления по страховым премиям за оформление полиса ОГПО достигли 112 млрд тенге – это на 11,2% больше показателя 2021 года (100,8 млрд тенге).

При этом доля премий по обязательной страховке составила более половины от всех поступлений по обязательному страхованию в 2022 году (57,3%). Годом ранее было еще больше – 66,1%.

Сколько казахстанцы платят за оформление ОГПО. Инфографика: ranking.kz

В 2022 году услуги по оформлению ОГПО в Казахстане предлагали 15 страховых компаний (СК). Самый большой объем страховых премий пришелся на три компании: "Евразия", Jusan Garant и "Халык" – они получили 58,6% всех собранных премий по обязательной страховке.

Кто оформляет полис ОГПО в Казахстане. Инфографика: ranking.kz

Несмотря на тот факт, что у всех компаний одинаковые условия по оформлению обязательного страхования гражданско-правовой ответственности, каждая из них стремится привлечь как можно больше клиентов.

Для этого они разыгрывают подарки, а также устраивают акции для своих клиентов. Например, некоторые СК предлагают за оформление ОГПО бесплатную техническую помощь, другие стараются привлечь еженедельными розыгрышами смартфонов, а третьи предлагают в подарок десяток литров бензина.

Акции у страховых компаний. Инфографика: ranking.kz

Таким образом у казахстанцев появляется дополнительный стимул выбирать страховую компанию более тщательно. Впрочем, даже после оформления ОГПО некоторые казахстанцы могут до конца не понимать, как работает полис, например, сколько он может покрыть ДТП. Об этом мы подробно рассказывали здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/insurance/2008227-skolko-deneg-otdali-kazahstantsy-za-obyazatelnuyu-avtostrahovku-v-2022-godu/