В ближайшие два месяца казахстанцы смогут бесплатно прикрепиться к частным медцентрам

Иллюстративное фото: Natalya Sambulova/Getty Images

С сегодняшнего дня в Казахстане стартует кампания по прикреплению граждан страны к поликлиникам, в том числе частным. Как пройти данную процедуру онлайн, рассказали в Фонде медицинского страхования (ФМС).

Ежегодно в Казахстане с 15 сентября по 15 ноября проходит кампания по свободному выбору поликлиники в пределах территории проживания.

Прикрепиться при этом можно только к медицинским организациям, зарегистрированным в Базе данных субъектов здравоохранения и претендующих на оказание услуг в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и обязательного социального медицинского страхования.

Как прикрепиться к частной клинике

Выбрать клинику можно на сайте ФМС во вкладке “Для пациента”. При этом нужно обратить внимание на форму медицинской помощи - прикрепиться можно только к организациям, оказывающим первичную медико-санитарную помощь.

Напомним, что в базе таких субъектов здравоохранения помимо государственных поликлиник, между тем представлен ряд частных медицинских центров. К ним также можно прикрепиться и получать услуги на бесплатной основе.

Как только подходящий по местоположению и другим параметрам медцентр будет выбран, нужно перейти на сайт Электронного правительства в раздел “Здравоохранение” и выбрать услугу «Прикрепление к медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь».

После заполнения всех полей и подписания заявления электронной цифровой подписью информация о пациенте автоматически поступит в поликлинику. Если все манипуляции были проделаны верно, обратившемуся придет уведомление о прикреплении. Услуга при этом предоставляется бесплатно.

Кто может прикрепиться непосредственно в клинике

В саму же медицинскую организацию обратиться за прикреплением могут только некоторые категории граждан:

пенсионеры;

инвалиды;

опекуны или попечители;

патронатные воспитатели;

осужденные, отбывающие наказание в колониях;

студенты;

военнослужащие срочной службы;

дети, родившиеся в иностранных государствах;

люди, которые оформляют прикрепление по доверенности.

Иллюстративное фото: Yevgeniy Sambulov/Getty Images

При обращении в частную или государственную поликлинику представители вышеперечисленных категорий должны предоставить соответствующий документ.

Услуга оказывается с момента сдачи документов в течение одного рабочего дня. При этом запрос на прикрепление принимается не позднее, чем за два часа до окончания работы медцентра.

Могут ли отказать в прикреплении к поликлинике

Как в частных, так и в государственных медицинских организациях заявителю могут отказать в прикреплении. Для этого могут быть следующие причины:

если была выявлена недостоверность документов, представленных пациентом для получения услуги, или они отсутствуют;

если было установлено, что обратившийся проживает (постоянно или временно) за пределами населенного пункта, где находится поликлиника. Исключения составляют лица, проживающие на приграничных территориях;

если количество прикрепленного населения на одного врача общей практики превышает 1 700 человек, участкового терапевта – 2 200 человек, участкового педиатра – 500 детей до 6 лет и 900 детей до 14 лет.

Отметим, что кампания по прикреплению – не единственная возможность поменять поликлинику.

Сделать это можно один раз в год по праву свободного выбора, а также в случае, если человек поменял место постоянного или временного проживания, работы или учебы, выехал за пределы города более чем на один месяц или, если поликлиника, куда он относился, была реорганизована или ликвидирована и так далее.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/insurance/1987908-v-blizhayshie-dva-mesyatsa-kazahstantsy-smogut-besplatno-prikrepitsya-k-chastnym-medtsentram/