В ближайшие два месяца казахстанцы смогут бесплатно прикрепиться к частным медцентрам

С сегодняшнего дня в Казахстане стартует кампания по прикреплению граждан страны к поликлиникам, в том числе частным. Как пройти данную процедуру онлайн, рассказали в Фонде медицинского страхования (ФМС).
Ежегодно в Казахстане с 15 сентября по 15 ноября проходит кампания по свободному выбору поликлиники в пределах территории проживания.
Прикрепиться при этом можно только к медицинским организациям, зарегистрированным в Базе данных субъектов здравоохранения и претендующих на оказание услуг в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и обязательного социального медицинского страхования.
Как прикрепиться к частной клинике
Выбрать клинику можно на сайте ФМС во вкладке “Для пациента”. При этом нужно обратить внимание на форму медицинской помощи - прикрепиться можно только к организациям, оказывающим первичную медико-санитарную помощь.
Напомним, что в базе таких субъектов здравоохранения помимо государственных поликлиник, между тем представлен ряд частных медицинских центров. К ним также можно прикрепиться и получать услуги на бесплатной основе.
Как только подходящий по местоположению и другим параметрам медцентр будет выбран, нужно перейти на сайт Электронного правительства в раздел “Здравоохранение” и выбрать услугу «Прикрепление к медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь».
После заполнения всех полей и подписания заявления электронной цифровой подписью информация о пациенте автоматически поступит в поликлинику. Если все манипуляции были проделаны верно, обратившемуся придет уведомление о прикреплении. Услуга при этом предоставляется бесплатно.
Кто может прикрепиться непосредственно в клинике
В саму же медицинскую организацию обратиться за прикреплением могут только некоторые категории граждан:
- пенсионеры;
- инвалиды;
- опекуны или попечители;
- патронатные воспитатели;
- осужденные, отбывающие наказание в колониях;
- студенты;
- военнослужащие срочной службы;
- дети, родившиеся в иностранных государствах;
- люди, которые оформляют прикрепление по доверенности.
При обращении в частную или государственную поликлинику представители вышеперечисленных категорий должны предоставить соответствующий документ.
Услуга оказывается с момента сдачи документов в течение одного рабочего дня. При этом запрос на прикрепление принимается не позднее, чем за два часа до окончания работы медцентра.
Могут ли отказать в прикреплении к поликлинике
Как в частных, так и в государственных медицинских организациях заявителю могут отказать в прикреплении. Для этого могут быть следующие причины:
- если была выявлена недостоверность документов, представленных пациентом для получения услуги, или они отсутствуют;
- если было установлено, что обратившийся проживает (постоянно или временно) за пределами населенного пункта, где находится поликлиника. Исключения составляют лица, проживающие на приграничных территориях;
- если количество прикрепленного населения на одного врача общей практики превышает 1 700 человек, участкового терапевта – 2 200 человек, участкового педиатра – 500 детей до 6 лет и 900 детей до 14 лет.
Отметим, что кампания по прикреплению – не единственная возможность поменять поликлинику.
Сделать это можно один раз в год по праву свободного выбора, а также в случае, если человек поменял место постоянного или временного проживания, работы или учебы, выехал за пределы города более чем на один месяц или, если поликлиника, куда он относился, была реорганизована или ликвидирована и так далее.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/insurance/1987908-v-blizhayshie-dva-mesyatsa-kazahstantsy-smogut-besplatno-prikrepitsya-k-chastnym-medtsentram/