Сколько денег было удержано с зарплат казахстанцев в счет ОСМС

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С зарплат казахстанцев удерживается часть суммы, которая идет в качестве взноса на обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС). Сколько денег поступило в Фонд медицинского страхования с начала 2022 года, узнали журналисты NUR.KZ.

Каждый казахстанец может рассчитывать на некоторый объем гарантированной медицинской помощи, однако, чтобы бесплатно получить большинство медицинских услуг, требуется иметь страховку в системе ОСМС. Для этого требуется делать обязательные взносы.

Как заявляют в Фонде медицинского страхования, взносы и отчисления на ОСМС поступают на специальный счет в Нацбанке РК. Оттуда эти средства направляются на оплату медицинских услуг, которые получают застрахованные граждане.

Кто больше всего заплатил за ОСМС

Фонд отчитался о суммах полученных взносов и о проделанной работе в первом квартале 2022 года. Как говорится в отчете, работодатели с начала года произвели отчисления за своих сотрудников на сумму 76,1 млрд тенге.

Взносы самих наемных работников, вычитаемые из их окладов, достигли 52,3 млрд тенге. А вот взносы трудящихся по договорам гражданско-правового характера, равны 2,7 млрд тенге.

Следующей большой группой плательщиков ОСМС являются владельцы ИП. Индивидуальные предприниматели за три месяца выплатили сумму равную 6,3 млрд тенге.

Следом идут самостоятельные плательщики (970 млн тенге). Самозанятые, чьи выплаты за ОСМС входят в единый совокупный платеж (ЕСП), оплатили 447 млн тенге.

Взносы за льготные категории лиц

Как сообщает директор департамента по работе с юридическими и физическими лицами Фонда социального медицинского страхования Забира Оразалиева, с 28 марта вступили в силу поправки в закон касательно перечня льготных категорий лиц. Напомним, что гражданам, которые входят в льготную категорию, не нужно делать взносы в ОСМС, за них это делает государство.

До поправок одной из льготных групп считались неработающие граждане, которые ухаживают за инвалидами первой группы с детства. Теперь в нее входят безработные люди, которые ухаживают за всеми инвалидами первой группы.

За три месяца 2022 года за льготные категории населения государство выплатило самую большую сумму. Размер взносов достиг 90,4 млрд тенге.

Эта сумма была выплачена не только за казахстанцев, которые ухаживают за людьми с инвалидностью. В список льготников сейчас входит 15 категорий граждан.

Всего, по данным Фонда медицинского страхования, за первый квартал 2022 года было получено около 229,4 млрд тенге. Все эти деньги будут использованы только для оплаты медицинских услуг в рамках ОСМС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/insurance/1968175-skolko-deneg-bylo-uderzhano-s-zarplat-kazahstantsev-v-schet-osms/