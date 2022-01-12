На сколько выросли взносы за ОСМС в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В наступившем году для некоторых казахстанских плательщиков увеличились взносы за обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС). Связано это с поэтапным повышением их размера и ростом некоторых расчетных показателей. Насколько выросли взносы за ОСМС, узнали журналисты NUR.KZ.

В рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи казахстанцы могут получить экстренное лечение, в объем которого входит приезд скорой помощи, прием в поликлинике, госпитализация, диагностика, обеспечение лекарствами и другие услуги при определенном перечне заболеваний.

А жители страны, которые застрахованы в системе ОСМС, дополнительно могут рассчитывать на профилактические медицинские осмотры, прием и консультации врачей узкого профиля, лабораторную диагностику, медицинскую реабилитацию и другие услуги.

Чтобы бесплатно пользоваться медицинскими услугами из расширенного списка, пациенты должны быть застрахованы в системе обязательного социального медицинского страхования. Для этого нужно производить соответствующие взносы.

Для работающих казахстанцев оплата взносов за ОСМС – обязательный процесс, для неработающих – добровольный, а за некоторых граждан и вовсе платит государство.

При этом с наступившего 2022 года размеры взносов для некоторых плательщиков по разным причинам увеличились.

На сколько выросли взносы за ОСМС

Наемные работники в Казахстане платят взносы за ОСМС с 2020 года. Изначально их размер составлял 1% от оклада, а в 2021 году планово вырос до 2%. В 2022 году изменений не было и не предполагается.

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Такие же условия оплаты взносов за обязательное социальное медицинское страхование касаются работников, трудящихся по договору гражданско-правового характера.

Работодатели за свой счет производят отчисления за ОСМС на имя своих сотрудников с 2017 года. Их размер изначально также составлял 1% и поэтапно увеличивался. На 2022 и дальнейшие годы отчисление работодателя за ОСМС составит 3% от оклада работника. В прошлом и позапрошлом годах было 2%.

от оклада работника. В прошлом и позапрошлом годах было 2%. Самозанятые казахстанцы, которые получают доход от подсобного хозяйства и регулярно оплачивают единый совокупный платеж (ЕСП) являются застрахованными в системе ОСМС, так как взнос входит в ЕСП. С 2022 года размер данного платежа, как и месячный расчетный показатель, вырос на 5%.

А не имеющие постоянного дохода казахстанцы, чтобы обеспечить себя такой социальной медицинской страховкой могут самостоятельно оплачивать взнос за ОСМС в размере 5% от минимальной заработной платы. Напомним, что с этого года она выросла более чем на 41%, как и ежемесячные взносы для самостоятельных плательщиков.

от минимальной заработной платы. Напомним, что с этого года она выросла более чем на 41%, как и ежемесячные взносы для самостоятельных плательщиков. Но прежде нужно убедиться, что плательщик не входит в льготную категорию граждан, за которых взносы делает государство. Среди таких: дети, студенты, пенсионеры и другие. В 2021 году государство за них платило 1,6% от средней зарплаты двухлетней давности, а с наступившего года данная ставка выросла до 1,7%.

В последующие годы увеличение процентных ставок взносов и отчислений за ОСМС не планируется. Но социальные платежи могут расти за счет увеличения зарплат и расчетных показателей.

Проверить застрахован человек в системе обязательного социального медицинского страхования или нет можно воспользовавшись соответствующей услугой на сайте Электронного правительства. А оплатить взнос при необходимости можно с помощью банковского мобильного приложения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/insurance/1949163-na-skolko-vyrosli-vznosy-za-osms-v-kazahstane/