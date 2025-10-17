Могут ли оштрафовать водителей в Казахстане, если осенью выпал снег, а на машине летние покрышки

Требование о наличии подходящих под климатические условия покрышек закреплено в законе. Но есть нюансы о применении мер наказания за их несоответствие. Об этом читайте в материале NUR.KZ.

Штрафы за нарушение правил использования сезонных шин начинают действовать с 1 декабря, несмотря на возможное раннее наступление зимних погодных условий в некоторых регионах.

За первое нарушение предусмотрен штраф в размере 5 МРП (19 660 тенге на 2025 год), за повторное в течение года - 20 МРП (78 640 тенге), с возможным увеличением сумм с 2026 года.

Автомобили могут иметь разные виды покрышек, рассчитанные под определенные погодные условия: например, зимний и летний комплекты, а также отдельные всесезонные.

При этом вопрос их своевременной замены "под сезон" регулируется законом. Но в некоторых случаях подобные действия должны производиться на основе настоящих погодных условий ради собственной безопасности участников дорожного движения.

Когда штрафуют за покрышки не по сезону

Согласно Техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств", имеется строго установленный запрет на определенные виды колес для транспортных средств в зависимости от времени года:

зимой (декабрь, январь, февраль) – запрещены так называемые "летние" покрышки;

летом (июнь, июль, август) – нельзя передвигаться на зимних колесах с шипами противоскольжения.

И даже "всесезонки" следует проверить – шина считается непригодной к эксплуатации при появлении одного индикатора износа (выступа по дну канавки беговой дорожки, предназначенного для визуального определения степени его износа, глубина которого соответствует минимально допустимой глубине рисунка протектора шин в 1,6 мм для легковушек).

Автомобиль. Иллюстративное фото: Getty Images/ljubaphoto

При этом отмечается, что страны-участницы ЕАЭС могут устанавливать свой период использования летних шин "в связи климатическими и географическими факторами".

В Казахстане же действуют именно правила согласно Техрегламенту, а значит летняя "резина" запрещена в зимние месяцы.

Однако в некоторых регионах страны снегопад и холода могут наступить гораздо раньше: например, одну из трасс Карагандинской области закрыли из-за гололеда, а также с последствиями снегопада столкнулись жители Павлодара.

Поэтому автовладельцы могут заранее поменять комплект колес на зимние, чтобы обеспечить свою безопасность. Но меры наказания за их несоответствие наступят лишь с 1 декабря.

В свою очередь штрафы могут быть следующими (пункт 5 статьи 590 Кодекса об административных правонарушениях):

за первое нарушение – казахстанцам грозит штраф в размере 5 месячных расчетных показателей (МРП) или 19 660 тенге на 2025 год;

на 2025 год; за повторное нарушение в течение 12 месяцев с момента получения штрафа – сумма наказания увеличится до 20 МРП (78 640 тенге).

При этом следует помнить, что с 1 января 2026 года ожидается увеличение размера МРП, а значит – штрафы подорожают.

Также ранее сообщалось, что размеры выплат по обязательной автостраховке хотят повысить в Казахстане.

Дополнительно при расчете стоимости ОГПО хотят убрать один коэффициент, который повышал стоимость автостраховки для новичков.

