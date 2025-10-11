Закрытие дорог, гололед: Павлодар засыпало снегом (видео)

В полиции Павлодарской области предупреждают о перекрытии трасс из-за снегопада - первый снег вызвал коллапс в регионе. Стражи порядка обратились к автомобилистам, передает NUR.KZ.

"В связи с ухудшением погодных условий, выпадением осадков в виде мокрого снега и образования гололедицы на дорогах, ожидается закрытие движения на автодорогах области. Полиция настоятельно рекомендует водителям следить за изменениями погоды, смс-рассылкой и не выезжать в случае закрытия дорог", - призвали водителей.

А населению, проживающему в сельской местности при непогоде рекомендовали воздержаться от пеших походов на дальние расстояния.

"Рекомендуем водителям транспортных средств заранее планировать свои маршруты, быть предельно внимательными и при движении соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию. Воздержаться от дальних поездок. Если вы оказались в чрезвычайной ситуации, звоните на единый номер службы спасения 112 или 102",- сообщили стражи порядка.

В акимате Павлодара сообщили, что коммунальные службы города работают в усиленном режиме.

"В связи с первым снегопадом сезона на улицы вышло более 300 единиц спецтехники и около 250 работников коммунальных предприятий. Основное внимание уделяется расчистке магистральных улиц, остановочных павильонов, тротуаров и пешеходных переходов, чтобы обеспечить безопасное движение транспорта и пешеходов", - отметили в ведомстве.

Особый приоритет отдан остановкам общественного транспорта и центральным участкам улично-дорожной сети.

В ведомстве добавили, что снег вывозится за пределы города, а проезжая часть и тротуары обрабатываются противогололедными материалами для предотвращения образования наледи. Работа в данном направлении будет продолжена.

Как ранее предупредили синоптики, на западе, севере и юге страны влияние антициклона будет постепенно ослабевать, и погодные условия начнут формироваться под воздействием циклона.

Прохождение атмосферных фронтов обусловит выпадение осадков преимущественно в виде дождя и снега на большей части территории республики.

В северных и северо-западных областях местами возможен гололед, а во всем Казахстане обещают туман и усиление ветра.

Северные и центральные регионы Казахстана ждет похолодание: ночью столбики термометров опустятся до -3…-10 градусов, в дневные часы до -3…+5 градусов.

