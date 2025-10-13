Одну из трасс Карагандинской области закрыли из-за гололеда

На одной из трасс Карагандинской области ограничили движение для всех видов транспорта из-за ухудшения погоды, передает NUR.KZ со ссылкой на "КазАвтоЖол".

Как сообщили в нацкомпании, с 21:00 12 октября введено ограничение движения всех видов транспортных средств на участке автомобильной дороги республиканского значения "Караганда – Аягоз – Бугаз" с 64 по 217 км, от Ботакары до Каркаралы.

"Причиной временного ограничения стали резкое ухудшение погодных условий и наличие большого числа автомобилей с летними шинами, что создает риск дорожно-транспортных происшествий", - пояснили в компании.

Открыть движение планируется сегодня в 08:00, если погода стабилизируется и проезд будет безопасным.

Сейчас на этом участке работает спецтехника, которая расчищает дорогу и обрабатывает покрытие противогололедными материалами.

Напомним, в минувшие выходные Павлодарскую область накрыл первый снегопад. В полиции предупреждали, что из-за снега на дорогах образовалась гололедица, несколько трасс в регионе закрыли из-за плохой погоды. Несмотря на предупреждение, в результате ДТП, случившегося из-за непогоды, погибли два человека.

