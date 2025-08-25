jitsu gif
      Как придется платить налоги с доходов от аренды в Казахстане с 2026 года

      Опубликовано:

      Пара проверяет договор аренды
      Договор аренды. Иллюстративное фото: freepik.com

      В 2026 году в Казахстане появится специальный налоговый режим для самозанятых. С его помощью можно будет официально сдавать недвижимость и платить по минимуму. Подробности читайте на NUR.KZ.

      В Казахстане с 1 января 2026 года вступает в силу новый Налоговый кодекс РК. Как отмечает портал "Крыша", в рамках него появится сразу три специальных налоговых режима, а некоторые старые будут упразднены. Эти изменения особенно важны для граждан, которые зарабатывают на аренде недвижимости.

      Сейчас для арендодателей есть несколько разных налоговых режимов: патент, работа через E-Salyk Business со ставкой в 1%, упрощенная декларация для индивидуальных предпринимателей (ИП) под 3% или ежегодное декларирование со ставкой в 10%.

      С 2026 года первые два режима исчезнут. Вместо них появится возможность работать через режим для самозанятых и гибридная схема с упрощенной декларацией.

      Режим для самозанятых:

      • только физлица без ИП;
      • лимит по доходу – до 300 МРП в месяц (примерно 1,2 млн тенге);
      • индивидуальный подоходный налог (ИПН) – 0%;
      • соцплатежи (пенсия, социальная и медицинская страховки) – 4%;
      • нельзя нанимать работников и сдавать недвижимость компаниям;
      • учет происходит через мобильное приложение;
      • подходит тем, кто сдает 1–2 объекта.

      Упрощенная декларация для ИП и юрлиц:

      • лимит дохода: до 600 000 МРП в год (примерно 2,4 млрд тенге);
      • налог: 4% (может меняться маслихатами от 2% до 6%);
      • можно нанимать работников;
      • сдача отчетнсоти раз в полгода;
      • сдавать недвижимость можно и физлицам, и компаниям;
      • ожидается, что будет список "запрещенных" видов деятельности;
      • юрлица, которые арендуют объекты у таких предпринимателей, не смогут учитывать расходы по аренде, то есть такие сделки будут для них менее выгодными.
      Налоговые режимы для арендодателей в 2026 году в Казахстане
      Режим Лимит
      дохода      		 Ставка
      налога      		 Отчетность Особенности
      Самозанятые
      (без ИП)      		 До 300 МРП
      в месяц      		 ИПН 0%
      4% соцплатежи      		 В
      приложении      		 Только разрешенные виды.
      Без работников
      Упрощенная
      декларация
      (ИП, ТОО)      		 До 600 000 МРП
      в год      		 ИПН 4%
      (2-6%)      		 Раз
      в полгода      		 Можно нанимать.
      Без НДС и соцналога.
      Юрлица
      не спишут аренду
      Источник: портал "Крыша"

      Для понимания, как это работает, эксперты привели несколько примеров:

      1. аренда квартиры за 250 тыс. тенге в месяц: режим самозанятых, соцплатежи – 120 тыс. тенге в год, то есть 10 тыс. тенге в месяц;
      2. несколько квартир на 1 млн тенге в месяц: режим самозанятых, платежи на 40 тыс. тенге в месяц, или 480 тыс. тенге в год;
      3. аренда недвижимости на 2 млн тенге в месяц: "упрощенка" для ИП, ИПН на 4%, что составляет 80 тыс. тенге в месяц, или 960 тыс. тенге в год.

      Чтобы выйти в "самозанятые" казахстанцам достаточно будет закрыть ИП до 31 декабря и начать работать через приложение. Для работы по "упрощенке" нужно будет подать заявление до 1 марта 2026 года, иначе налоговики переведут на общий режим со ставкой в 10-20%.

      Таким образом, можно отметить, что большинству частных арендодателей подойдет режим самозанятых (4% соцплатежи и минимум бюрократии), а вот владельцам нескольких объектов или тем, кто хочет работать с юрлицами, лучше уйти в "упрощенку". Главное – не тянуть с решением, иначе государство автоматически переведет на общий налоговый режим.

      Напомним, новый Налоговый кодекс РК затронет и автовладельцев. Для некоторых казахстанцев снизится ставка по транспортному налогу.

      Также ранее стало известно, что в Казахстане отменяют почти все налоговые вычеты, которые заметно повышали размер "чистой" зарплаты у наемных работников.

