Как придется платить налоги с доходов от аренды в Казахстане с 2026 года
Опубликовано:
В 2026 году в Казахстане появится специальный налоговый режим для самозанятых. С его помощью можно будет официально сдавать недвижимость и платить по минимуму. Подробности читайте на NUR.KZ.
В Казахстане с 1 января 2026 года вступает в силу новый Налоговый кодекс РК. Как отмечает портал "Крыша", в рамках него появится сразу три специальных налоговых режима, а некоторые старые будут упразднены. Эти изменения особенно важны для граждан, которые зарабатывают на аренде недвижимости.
Сейчас для арендодателей есть несколько разных налоговых режимов: патент, работа через E-Salyk Business со ставкой в 1%, упрощенная декларация для индивидуальных предпринимателей (ИП) под 3% или ежегодное декларирование со ставкой в 10%.
С 2026 года первые два режима исчезнут. Вместо них появится возможность работать через режим для самозанятых и гибридная схема с упрощенной декларацией.
Режим для самозанятых:
- только физлица без ИП;
- лимит по доходу – до 300 МРП в месяц (примерно 1,2 млн тенге);
- индивидуальный подоходный налог (ИПН) – 0%;
- соцплатежи (пенсия, социальная и медицинская страховки) – 4%;
- нельзя нанимать работников и сдавать недвижимость компаниям;
- учет происходит через мобильное приложение;
- подходит тем, кто сдает 1–2 объекта.
Упрощенная декларация для ИП и юрлиц:
- лимит дохода: до 600 000 МРП в год (примерно 2,4 млрд тенге);
- налог: 4% (может меняться маслихатами от 2% до 6%);
- можно нанимать работников;
- сдача отчетнсоти раз в полгода;
- сдавать недвижимость можно и физлицам, и компаниям;
- ожидается, что будет список "запрещенных" видов деятельности;
- юрлица, которые арендуют объекты у таких предпринимателей, не смогут учитывать расходы по аренде, то есть такие сделки будут для них менее выгодными.
|Налоговые режимы для арендодателей в 2026 году в Казахстане
|Режим
|Лимит
дохода
|Ставка
налога
|Отчетность
|Особенности
|Самозанятые
(без ИП)
|До 300 МРП
в месяц
|ИПН 0%
4% соцплатежи
|В
приложении
|Только разрешенные виды.
Без работников
|Упрощенная
декларация
(ИП, ТОО)
|До 600 000 МРП
в год
|ИПН 4%
(2-6%)
|Раз
в полгода
|Можно нанимать.
Без НДС и соцналога.
Юрлица
не спишут аренду
|Источник: портал "Крыша"
Для понимания, как это работает, эксперты привели несколько примеров:
- аренда квартиры за 250 тыс. тенге в месяц: режим самозанятых, соцплатежи – 120 тыс. тенге в год, то есть 10 тыс. тенге в месяц;
- несколько квартир на 1 млн тенге в месяц: режим самозанятых, платежи на 40 тыс. тенге в месяц, или 480 тыс. тенге в год;
- аренда недвижимости на 2 млн тенге в месяц: "упрощенка" для ИП, ИПН на 4%, что составляет 80 тыс. тенге в месяц, или 960 тыс. тенге в год.
Чтобы выйти в "самозанятые" казахстанцам достаточно будет закрыть ИП до 31 декабря и начать работать через приложение. Для работы по "упрощенке" нужно будет подать заявление до 1 марта 2026 года, иначе налоговики переведут на общий режим со ставкой в 10-20%.
Таким образом, можно отметить, что большинству частных арендодателей подойдет режим самозанятых (4% соцплатежи и минимум бюрократии), а вот владельцам нескольких объектов или тем, кто хочет работать с юрлицами, лучше уйти в "упрощенку". Главное – не тянуть с решением, иначе государство автоматически переведет на общий налоговый режим.
Напомним, новый Налоговый кодекс РК затронет и автовладельцев. Для некоторых казахстанцев снизится ставка по транспортному налогу.
Также ранее стало известно, что в Казахстане отменяют почти все налоговые вычеты, которые заметно повышали размер "чистой" зарплаты у наемных работников.
