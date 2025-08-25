Как придется платить налоги с доходов от аренды в Казахстане с 2026 года

В 2026 году в Казахстане появится специальный налоговый режим для самозанятых. С его помощью можно будет официально сдавать недвижимость и платить по минимуму. Подробности читайте на NUR.KZ.

В Казахстане с 1 января 2026 года вступает в силу новый Налоговый кодекс РК. Как отмечает портал "Крыша", в рамках него появится сразу три специальных налоговых режима, а некоторые старые будут упразднены. Эти изменения особенно важны для граждан, которые зарабатывают на аренде недвижимости.

Сейчас для арендодателей есть несколько разных налоговых режимов: патент, работа через E-Salyk Business со ставкой в 1%, упрощенная декларация для индивидуальных предпринимателей (ИП) под 3% или ежегодное декларирование со ставкой в 10%.

С 2026 года первые два режима исчезнут. Вместо них появится возможность работать через режим для самозанятых и гибридная схема с упрощенной декларацией.

Режим для самозанятых:

только физлица без ИП;

лимит по доходу – до 300 МРП в месяц (примерно 1,2 млн тенге);

индивидуальный подоходный налог (ИПН) – 0%;

соцплатежи (пенсия, социальная и медицинская страховки) – 4%;

нельзя нанимать работников и сдавать недвижимость компаниям;

учет происходит через мобильное приложение;

подходит тем, кто сдает 1–2 объекта.

Упрощенная декларация для ИП и юрлиц:

лимит дохода: до 600 000 МРП в год (примерно 2,4 млрд тенге);

налог: 4% (может меняться маслихатами от 2% до 6%);

можно нанимать работников;

сдача отчетнсоти раз в полгода;

сдавать недвижимость можно и физлицам, и компаниям;

ожидается, что будет список "запрещенных" видов деятельности;

юрлица, которые арендуют объекты у таких предпринимателей, не смогут учитывать расходы по аренде, то есть такие сделки будут для них менее выгодными.

Налоговые режимы для арендодателей в 2026 году в Казахстане Режим Лимит

дохода Ставка

налога Отчетность Особенности Самозанятые

(без ИП) До 300 МРП

в месяц ИПН 0%

4% соцплатежи В

приложении Только разрешенные виды.

Без работников Упрощенная

декларация

(ИП, ТОО) До 600 000 МРП

в год ИПН 4%

(2-6%) Раз

в полгода Можно нанимать.

Без НДС и соцналога.

Юрлица

не спишут аренду Источник: портал "Крыша"

Для понимания, как это работает, эксперты привели несколько примеров:

аренда квартиры за 250 тыс. тенге в месяц: режим самозанятых, соцплатежи – 120 тыс. тенге в год, то есть 10 тыс. тенге в месяц; несколько квартир на 1 млн тенге в месяц: режим самозанятых, платежи на 40 тыс. тенге в месяц, или 480 тыс. тенге в год; аренда недвижимости на 2 млн тенге в месяц: "упрощенка" для ИП, ИПН на 4%, что составляет 80 тыс. тенге в месяц, или 960 тыс. тенге в год.

Чтобы выйти в "самозанятые" казахстанцам достаточно будет закрыть ИП до 31 декабря и начать работать через приложение. Для работы по "упрощенке" нужно будет подать заявление до 1 марта 2026 года, иначе налоговики переведут на общий режим со ставкой в 10-20%.

Таким образом, можно отметить, что большинству частных арендодателей подойдет режим самозанятых (4% соцплатежи и минимум бюрократии), а вот владельцам нескольких объектов или тем, кто хочет работать с юрлицами, лучше уйти в "упрощенку". Главное – не тянуть с решением, иначе государство автоматически переведет на общий налоговый режим.

Напомним, новый Налоговый кодекс РК затронет и автовладельцев. Для некоторых казахстанцев снизится ставка по транспортному налогу.

Также ранее стало известно, что в Казахстане отменяют почти все налоговые вычеты, которые заметно повышали размер "чистой" зарплаты у наемных работников.

