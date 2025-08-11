Снижение цен на новые автомобили зафиксировали в Казахстане

Цены на новые легковые автомобили снизились в Казахстане, правда всего на 1,8% за месяц. Отечественные машины подешевели на 2,7%, а импортные – на 1,3%. Подробности читайте на NUR.KZ.

Рост цен на автомобильном рынке – привычное явление для казахстанцев. Например, ранее стало известно, что средние ценники на автомобили в Казахстане растут быстрее, чем в других странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

При этом в июле была зафиксирована необычная ситуация для рынка – цены на новые автомобили "поползли" вниз. За месяц показатель, согласно данным информационно-аналитической системы "Талдау", снизился на 1,8%:

у "легковушек" отечественной сборки – на 2,7%;

у импортных автомобилей – на 1,3%.

Последний раз такое снижение фиксировалось в апреле 2024 года, то есть 15 месяцев назад. Впрочем, все это касается только месячной динамики. В годовом разрезе ценники на новые автомобили в среднем на 17,5% тех, что фиксировались в июле 2024 года.

Изменение цен на новые легковые автомобили в Казахстане

(июль 2025 года) Производство За месяц За год Отечественное -2,7% 13,9% Иностранное -1,3% 16,9% Источник: Информационно-аналитическая система "Талдау"

При этом важно учитывать, что у данных показателей есть свои нюансы, которые могут искажать реальный рост цен.

Дело в том, что в статистической выборке, которая определяет рост, используются автомобили из разных ценовых категорий, разных марок и комплектаций – от класса "эконом" до "премиум". В итоге полученные показатели отражают лишь общую динамику по выборке, но не всегда точно передают ситуацию на всем рынке.

Тем не менее само месячное снижение заметно замедлило годовой рост цен. Так, если еще в июне показатель у отечественных авто составлял 19,1%, то теперь он равен 13,9%. У импортных авто произошло аналогичное снижение – с 19,4% до 16,9%.

Ранее мы также рассказывали о том, какие автомобили чаще всего покупают жители Казахстана.

