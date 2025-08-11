Снижение цен на новые автомобили зафиксировали в Казахстане

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Финансы
      Провели подряд дней с нами

      Снижение цен на новые автомобили зафиксировали в Казахстане

      Опубликовано:

      Игрушечная машина стоят рядом с банкой монет
      Авто и деньги. Иллюстративное фото: Codrut Evelina/500px/Getty Images

      Цены на новые легковые автомобили снизились в Казахстане, правда всего на 1,8% за месяц. Отечественные машины подешевели на 2,7%, а импортные – на 1,3%. Подробности читайте на NUR.KZ.

      Рост цен на автомобильном рынке – привычное явление для казахстанцев. Например, ранее стало известно, что средние ценники на автомобили в Казахстане растут быстрее, чем в других странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

      При этом в июле была зафиксирована необычная ситуация для рынка – цены на новые автомобили "поползли" вниз. За месяц показатель, согласно данным информационно-аналитической системы "Талдау", снизился на 1,8%:

      • у "легковушек" отечественной сборки – на 2,7%;
      • у импортных автомобилей – на 1,3%.

      Последний раз такое снижение фиксировалось в апреле 2024 года, то есть 15 месяцев назад. Впрочем, все это касается только месячной динамики. В годовом разрезе ценники на новые автомобили в среднем на 17,5% тех, что фиксировались в июле 2024 года.

      Изменение цен на новые легковые автомобили в Казахстане
      (июль 2025 года)
      Производство За месяц За год
      Отечественное -2,7% 13,9%
      Иностранное -1,3% 16,9%
      Источник: Информационно-аналитическая система "Талдау"

      При этом важно учитывать, что у данных показателей есть свои нюансы, которые могут искажать реальный рост цен.

      Дело в том, что в статистической выборке, которая определяет рост, используются автомобили из разных ценовых категорий, разных марок и комплектаций – от класса "эконом" до "премиум". В итоге полученные показатели отражают лишь общую динамику по выборке, но не всегда точно передают ситуацию на всем рынке.

      Тем не менее само месячное снижение заметно замедлило годовой рост цен. Так, если еще в июне показатель у отечественных авто составлял 19,1%, то теперь он равен 13,9%. У импортных авто произошло аналогичное снижение – с 19,4% до 16,9%.

      Ранее мы также рассказывали о том, какие автомобили чаще всего покупают жители Казахстана.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.