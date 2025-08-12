Общественные работы вместо штрафа: кому и когда будут назначать такое наказание в Казахстане

Владельцев авто обычно наказывают штрафами за нарушение правил дорожного движения (ПДД). Но с сентября взамен могут назначить общественные работы, в том числе и пешеходам. Об этом читайте на NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ С сентября в Казахстане за повторные нарушения ПДД вместо штрафов могут назначать общественные работы, в том числе для пешеходов и велосипедистов.

Общественные работы будут применяться за такие нарушения, как неуступление дороги экстренным службам, нарушение ПДД с причинением вреда здоровью, приставание в общественных местах, мелкое хулиганство и другие.

В КоАП появится статья об уклонении от общественных работ, определяющая уважительные причины неявки и последствия для нарушителей.

В январе 2025 года были приняты поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), которые вносят изменения в некоторые его статьи.

В результате в марте были пересмотрены штрафы для автовладельцев, а также введены новые виды наказания за организацию стихийных свалок и немедицинское употребление наркотических веществ, а также увеличены штрафы за ложный вызов специальных служб.

Однако эти поправки также имели пункты, которые вступят в силу 1 сентября текущего года и также затронут автовладельцев. Например, это касается возможности назначения общественных работ вместо штрафа за повторное нарушение ПДД.

Пересмотр наказания для автовладельцев

Нововведения с привлечением к общественным работам затронут водителей, которые второй раз в течение 12 месяцев после первого штрафа не уступили дорогу машинам экстренных служб (скорая помощь, пожарные, полиция и так далее) – статья 598 КоАП.

Вместо штрафа в размере 40 МРП (157 280 тенге на 2025 год) могут назначить 20 часов общественно полезного труда.

Уборка улицы. Иллюстративное фото: pixabay.com

Общественные работы для других нарушителей ПДД

Подобное наказание также предусмотрено за нарушение ПДД пешеходами и иными участниками дорожного движения, если они повторно в течение года после первого наказания допускают нарушение с причинением потерпевшему вреда здоровью (без признаков уголовного деяния), либо с причинением материального ущерба (статья 615 КоАП).

В таком случае им могут назначить наказание в виде 12 часов общественных работ вместо 20 МРП (78 640 тенге) штрафа или ареста на трое суток.

Это касается не только пешеходов, но также затронет водителей велосипедов, электросамокатов и так далее.

Общественные работы за другие нарушения

Также повторное нарушение в виде приставания в общественных местах (статья 449) с предложением купить, продать, обменять что либо (если это не предприниматели), а также "погадать", либо попрошайничество, занятие проституцией или оказание иных услуг сексуального характера будут наказываться:

либо штрафом на 10 МРП ( 39 320 тенге );

); либо административным арестом до пяти суток;

либо общественными работами до 20 часов.

Общественный работник. Иллюстративное фото: freepik.com

Потрудиться на благо общества вместо ареста или штрафа можно также в случаях повторных нарушений в виде:

неповиновения законному требованию лица, участвующего в обеспечении общественного порядка (статья 443) – до 20 часов ;

; распития алкогольных напитков или появления в общественных местах в состоянии опьянения (статья 440) – до 20 часов ;

; заведомо ложного вызова специальных служб (статья 438) – 40 часов ;

; загрязнения мест общего пользования (статья 434-2) – 80 часов (при этом за первое нарушение также могут назначить 40 часов работ вместо штрафа);

(при этом за первое нарушение также могут назначить 40 часов работ вместо штрафа); мелкое хулиганство (статья 434), включая маты в общественных местах – от 60 до 100 часов , либо арест от 15 до 30 суток (при первом нарушении могут назначить от 20 до 60 часов работ вместо штрафа или ареста);

, либо арест от 15 до 30 суток (при первом нарушении могут назначить от 20 до 60 часов работ вместо штрафа или ареста); противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений (статья 73) – 40 часов (20 часов могут назначить при первом нарушении).

В то же время в КоАП появится статья 49-2 под названием "Уклонение от общественных работ".

Так, уклоняющимися буду считаться казахстанцы, которые без уважительных причин просто не придут на такие работы или уедут за границу, либо откажутся приступить к их выполнению на месте или будут в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического или токсикоманического).

Уважительными причинами признаются болезнь и другие документально подтвержденные обстоятельства, которые лишают правонарушителя возможности своевременно прибыть для выполнения общественных работ.

Напомним, казахстанским родителям могут грозить штрафы за то, что их родители ругаются матерными словами на улице.

Также родители могут быть оштрафованы за поздние прогулки своих детей без присмотра.

Дополнительно мы объясняли, в каких случаях можно получить до 590 тыс. тенге штрафа за вырубку обычных деревьев и кустарников.

