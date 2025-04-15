Как весенняя прогулка детей может обернуться штрафом для родителей в Казахстане

Несовершеннолетние должны получать защиту и заботу со стороны родителей, опекунов и законных представителей, которые также несут ответственность за проступки подопечных. Подробнее читайте на NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ В Казахстане родителей могут оштрафовать за нахождение их несовершеннолетних детей вне дома в ночное время без сопровождения взрослых.

Штраф за первое нарушение составляет 3 МРП (11 796 тенге), а за повторное - 7 МРП (27 524 тенге).

Несовершеннолетние от 16 до 18 лет могут получить штраф до 10 МРП (39 320 тенге), который в случае отсутствия у них средств будут оплачивать родители.

С наступлением весны и более теплой погоды не только взрослые, но и дети с подростками стремятся проводить больше времени вне дома.

Это могут быть прогулки в парке, в центре или других интересных для молодежи районах города, посиделки в различных кафе и прочих заведениях.

Однако есть определенные правила, ограничивающие пребывание несовершеннолетних в ночное время суток вне дома. А за их нарушение наказание могут получить родители.

Когда и как штрафуют родителей

Согласно статье 442 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), родителей могут наказать за их несовершеннолетних детей, которые оказались ночью:

вне жилища с 23 до 6 часов утра без сопровождения законных представителей – влечет предупреждение;

– влечет предупреждение; в развлекательных заведениях с 22 до 6 часов утра без сопровождения законных представителей – за это наказание составит 3 МРП, или 11 796 тенге на 2025 год.

А если проступок повторится в течение 12 месяцев после первого нарушения, то в обоих случаях сумма штрафа будет равна уже 7 МРП, или 27 524 тенге.

Отец и дети. Иллюстративное фото: freepik.com/cookie_studio

В то же время, согласно статье 55 КоАП, штраф может быть выписан на имя детей в возрасте от 16 до 18 лет. А сумма штрафа не может превышать 10 МРП, или 39 320 тенге.

"При отсутствии у несовершеннолетнего имущества, достаточного для уплаты штрафа, штраф налагается на родителей или лиц, их заменяющих", – отмечается в кодексе.

То есть за проступки детей придется платить родителям. Поэтому важно напоминать им об ответственности и правилах поведения в общественных местах.

Ведь кроме пребывания вне дома в ночное время, несовершеннолетние могут стать виновниками и других нарушений, за которые придется платить родителям и даже педагогам. А последствиями за допущение таких нарушений могут стать штраф до 20 МРП (78 640 тенге) и даже арест до 10 суток, согласно 127 статье КоАП.

Напомним, что с марта 2025 года в Казахстане вступили в силу новые виды штрафов.

Также казахстанцев могут оштрафовать за вандализм и хулиганство их детей, включая неуважение к педагогу.

В то же время предусмотрено административное наказание за нецензурную брань.