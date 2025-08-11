Штраф до 590 тыс. тенге: кто и где может рубить обычные деревья и кусты в Казахстане

Принятый в июне приказ министра экологии предусматривает штраф за вырубку обычных деревьев и кустов, а не только редких видов. Но эти нормы распространяются не на все территории, сообщает NUR.KZ.

Запрет на самовольную вырубку распространяется на государственные территории и территории юридических лиц, включая дворы многоквартирных домов, парки, скверы и улицы.

На личных участках жители могут спиливать обычные деревья и кустарники, не относящиеся к редким видам, но для вырубки на других территориях требуется специальное разрешение через портал eGov.kz.

Согласно принятому в июне 2025 года приказу (вступил в действие 5 июля), под защитой закона оказались виды обычных деревьев и кустарников.

Так, за незаконное изъятие, заготовку (сбор), повреждение или гибель обычного карачага (вяза), ели, можжевельника, абрикоса, акации и так далее казахстанцам придется заплатить серьезные суммы возмещения – до 80 МРП (314 560 тенге на 2025 год) за одно дерево или куст в зависимости от их возраста.

То есть речь идет не только об особо редких и исчезающих видах, но и о тех, что растут в обычных дворах домов, жилых комплексов и на общих территориях в городах и селах.

Чтобы узнать, кто имеет права на вырубку дерева и на каких участках, редакция NUR.KZ обратилась за комментариями в Управление экологии и окружающей среды города Алматы.

Не только компенсация, но и штрафы, а также уголовное наказание

Как отмечают в ведомстве, помимо указанных сумм компенсации за нанесение ущерба деревьям и растениям, их незаконная вырубка влечет к административной ответственности по статье 381-1 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).

Также имеется обязанность осуществить компенсационную посадку в 50-кратном размере от количества срубленных насаждений.

Например, согласно КоАП, если ущерб нанесен деревьям и кустарникам, не входящим в лесной фонд, на сумму до 50 МРП (до 196 600 тенге на 2025 год), то за это грозит:

физлицам – штраф в размере 50 МРП ( 196 600 тенге );

); должностным лицам, субъектам предпринимательства или некоммерческим организациям (НКО) – от 150 до 500 МРП (от 589 800 до 1 960 000 тенге) с конфискацией незаконно срубленных деревьев и кустарников, транспортных средств и иных предметов нарушителя, явившихся орудием совершения указанных нарушений.

Если деревья и кустарники входят в лесной фонд, то штрафы будут в два раза больше.

А если нарушение повторится в течение года (или оно допущено на особо охраняемых природных территориях), то наказание увеличится в три раза: до 150 МРП (589 800 тенге) для физлиц и до 1 500 МРП (до 5 898 000 тенге) для бизнеса, НКО и должностных лиц.

При этом следует отметить, что порубка и уничтожение деревьев и кустарников с причинением ущерба свыше 50 МРП будет наказываться уже согласно статье 340 Уголовного кодекса РК (УК):

при ущербе вне лесных фондов – штрафом до 160 МРП ( 629 120 тенге ), либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 160 часов, либо арестом до 40 суток, с конфискацией имущества;

), либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 160 часов, либо арестом до 40 суток, с конфискацией имущества; если растения входят в лесной фонд – штрафом до 2 000 МРП (до 7 864 000 тенге), либо исправительными работами в том же размере, либо общественными работами до 600 часов, либо ограничением или лишением свободы до трех лет, с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности или вести определенную деятельность до трех лет или без такового.

Если же такое нарушение повторится, или оно совершено группой лиц, или на особо охраняемой природной территории, либо ущерб окажется крупным (свыше 500 МРП или более 1 966 000 тенге), то штраф составит уже до 3 000 МРП (до 11,8 млн тенге).

Либо наказание могут заменить исправительными работами в том же размере, либо общественными работами на срок до 800 часов, либо ограничением или лишением свободы на срок до пяти лет, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

На каких территориях запрещена самовольная вырубка

В ведомстве отмечают, что запрет на самовольную вырубку распространяется на территории, находящиеся в ведении государства или юридических лиц, включая:

дворы многоквартирных домов;

парки и скверы;

улицы и бульвары;

территории организаций и незастроенные городские участки.

То есть на подобных территориях казахстанцам запрещено самовольно вырубать деревья и кустарники – за это могут назначить серьезный штраф. Для осуществления вырубки понадобится соответствующее разрешение – оно оформляется через портал eGov.kz.

"При этом действие правил не распространяется на зеленые насаждения, произрастающие на участках государственного лесного фонда, особо охраняемых природных территориях республиканского и местного значения, а также на территориях индивидуальных жилых домов и дачных участков", – отмечают в Управлении экологии и окружающей среды города Алматы.

То есть на личных участках жители города могут спиливать обычные кусты и деревья, которые не относятся к редким и исчезающим видам.

