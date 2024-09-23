Вывоз стройматериалов или старой мебели: акимат обратился к алматинцам

Жителям Алматы рассказали, куда следует вывозить старую ненужную мебель, строительный и другой крупногабаритный мусор, передает NUR.KZ со ссылкой на городской акимат.

В акимате отметили, что, по правилам, жители, проводящие ремонт или накопившие крупногабаритный мусор, должны обратиться в специализированные организации для вывоза за плату либо самостоятельно доставить его на полигоны.

Для самостоятельного вывоза есть 2 полигона в Алматинской области:

⁠Илийский район: трасса Алматы - Усть-Каменогорск, 34/1;

⁠Карасайский район: село Айтей, 144-й учетный квартал, 4690.

П️ри этом за нарушение правил благоустройства предусмотрен штраф от 20 до 100 МРП (от 73,8 тыс. до 369,2 тыс. тенге).

Недавно полиция Алматы заявила, что недобросовестных горожан будут штрафовать за крупногабаритный мусор в неположенных местах. При этом в зонах, где часто происходит незаконное складирование мусора, установят камеры видеонаблюдения.

Год назад экс-глава правительства Алихан Смаилов отметил необходимость внести законодательные поправки по ужесточению административной ответственности за выбрасывание мусора в неположенных местах. Он также поручил подготовить предложения по строительству новых заводов по утилизации и переработке отходов с учетом передового европейского опыта.

В декабре министр экологии Ерлан Нысанбаев подтвердил информацию по ужесточению административной ответственности за выброс мусора в неположенных местах.