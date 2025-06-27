До 300 тыс. тенге штрафа грозит казахстанцам за незаконную вырубку определенных видов деревьев

Деревья и кустарники могут разрастись и занять большие участки. Однако казахстанцам не стоит спешить их вырубать самостоятельно – за это грозит наказание. Об этом читайте в материале NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ Министерство экологии Казахстана утвердило новые штрафы за незаконную вырубку деревьев и кустарников, включая распространенные виды.

Размер штрафа варьируется от 35 388 до 314 560 тенге в зависимости от вида и возраста растения.

Новый приказ вступает в силу с 5 июля 2025 года, гражданам рекомендуется проверять законность вырубки перед ее проведением.

17 июня 2025 года вышел приказ Министра экологии № 167, который вносит поправки в вопросы об утверждении базовых ставок для исчисления размеров вреда, причиненного нарушением законодательства в области охраны, защиты, восстановления и использования растительного мира.

Данный документ предполагает ответственность казахстанцев за незаконную вырубку деревьев и кустарников. При этом речь идет не только об особо редких и исчезающих видах, но и о тех, что растут в обычных дворах.

Например, под защитой приказа оказались следующие виды, за вырубку и повреждение которых имеются серьезные штрафы:

сосна, ели всех видов, лиственница – могут назначить наказание на сумму от 15 до 45 МРП ( от 58 980 до 176 940 тенге на 2025 год), в зависимости от возраста дерева;

( на 2025 год), в зависимости от возраста дерева; кедр – наказание составит от 17 до 47 МРП ( от 66 844 до 184 804 тенге );

); арча, или можжевельник древовидный – от 14 до 44 МРП ( от 55 048 до 173 008 тенге );

); клен, вяз, липа, осина, ива древовидная, тополь – от 10 до 40 МРП (что равно сумме от 39 320 до 157 280 тенге );

МРП (что равно сумме ); береза, можжевельник, кедровый стланик – наказание составит от 12 до 42 МРП ( от 47 184 до 165 144 тенге );

); орех грецкий, фисташка – от 50 до 80 МРП ( от 196 600 до 314 560 тенге );

); абрикос, акация белая, алыча, боярышник, вишня, лох, рябина, слива, черемуха, шелковица, яблоня лесная – от 10 до 40 МРП ( от 39 320 до 157 280 тенге );

); акация желтая, ивы кустарниковые, облепиха, прочие кустарники – за вырубку и повреждение придется заплатить от 9 до 39 МРП (от 35 388 до 153 348 тенге).

В действие новый приказ вводится с 5 июля 2025 года. Поэтому перед вырубкой или уничтожением того или иного вида растительности следует убедиться в законности своих действий и обратиться в соответствующие городские службы.

Напомним, что административное наказание может поджидать казахстанцев даже за определенные действия на территории их частных домов. Например, приготовление шашлыка грозит штрафом, если не соблюдать определенные требования.

Также казахстанцев могут наказать за определенные действия во время ремонтных работ. Это касается случаев нарушения правил вывоза стройматериалов или старой мебели.

Дополнительно следует учитывать разрешенное время для ремонтных работ, особенности их проведения и так далее.