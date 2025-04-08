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Эзотерика

Осторожно – цветы: за срыв каких краснокнижных видов казахстанцам грозят крупные штрафы

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Мужчина складывает монеты в столбики
Столбики монет. Иллюстративное фото: sefa ozel/Getty Images

Весной в Казахстане расцветает множество красивых цветов. Однако некоторые из них особо защищены законом, и срывать их нельзя ни в коем случае. За это грозят большими штрафами, читайте на NUR.KZ.

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
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Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации
  • Красная книга Казахстана включает более 380 охраняемых видов растений, в том числе цветов.
  • За незаконное добывание, хранение или уничтожение редких видов растений грозит штраф до 11 769 000 тенге или другие виды наказания.
  • К охраняемым видам относятся шафран Королькова, различные виды тюльпанов, башмачок настоящий и пион марьин корень, которые находятся под угрозой исчезновения из-за сбора и разрушения естественной среды обитания.

Красная книга – это список редких и находящихся под угрозой исчезновения или исчезнувших животных, растений и грибов.

Согласно Перечню редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных, в Казахстане насчитывается более 380 охраняемых видов растительности, включая и цветы.

Рассмотрим наиболее популярные из них, за срыв которых могут грозить штрафы в несколько миллионов тенге.

Напомним, согласно статье 339 Уголовного кодекса РК, за незаконные добывание, приобретение, хранение, сбыт, ввоз, вывоз, пересылка, перевозка или уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений или животных, их частей или дериватов казахстанцам грозит штраф в размере до 3 000 МРП (11 769 000 тенге на 2025 год).

Также наказание могут заменить:

  • либо исправительными работами в том же размере;
  • либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов;
  • либо ограничением свободы на срок до трех лет;
  • либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

Редкие цветы ранней весны (март-апрель)

Шафран Королькова или Crocus korolkowii — клубнелуковичное многолетнее растение рода шафран семейства ирисовые. Яркие желто-оранжевые цветы появляются, как только сойдет снег, семена созревают в мае-июне.

Растет в южных регионах Казахстана, на хребте Каратау, в предгорьях Западного Тянь-Шаня. Численность сокращается из-за сбора и разрушения горных экосистем. Вид на грани исчезновения в некоторых локальных популяциях.

Желтый цветок растения шафран Королькова среди камней
Шафран Королькова. Фото: Pexels

Шафран (сухие рыльца крокуса) — известная приправа яркого оранжевого цвета, для окрашивания и запаха ее добавляют в кондитерские изделия, плов, тесто.

Краснокнижные виды в апреле-мае

В это время года в основном цветут тюльпаны. При этом в Красную книгу Казахстана занесены чуть ли не все их виды, которые встречаются в местной природе: тюльпаны Шренка, Грейга, Борщова, Регеля, кауфмановский, поздний, поникающий и ряд других.

Например, тюльпан Шренка (Tulipa schrenkii) зацветает в конце апреля в северных и западных регионах Казахстана, включая степные зоны, которые могут затрагивать окрестности Астаны.

Находится под угрозой исчезновения из-за массового сбора цветов и выкапывания луковиц. Этот вид особенно уязвим в степях, где хозяйственная деятельность (выпас скота, распашка земель) уничтожает его среду обитания.

Цветок тюльпана
Тюльпан Шренка. Фото: possum1961/Getty Images

А тюльпан Регеля (Allium regelii) является самым редким и необычным цветком. Встречается он только в Чу-Илийских горах и в Джунгарском Алатау в мае-июне.

Растет он на камнях, имеет всего один острый листок шириной до 3 см, эллиптической формы, с продольными извилистыми гребневидными бороздками, как будто восковой.

Лепестки тюльпана Регеля белого цвета, ближе к центру яркого желтого цвета. Снаружи бывают красноватого или грязно-фиолетового оттенка.

Бело-желтый тюльпан
Тюльпан Регеля. Фото: Flickr/chernoburko

Тюльпан Альберта (Tulipa alberti) произрастает на каменистых склонах и в степях юга Казахстана, включая окрестности Шымкента и предгорья западного Казахстана. Яркие цветы, чаще красноватые, цветет в апреле-мае.

Численность резко сокращается из-за сбора и освоения земель. Вид находится под угрозой полного исчезновения в некоторых районах.

Также не стоит срывать цветок в форме туфельки, который цветет в мае-июне и называется "Башмачок настоящий" (Cypripedium calceolus).

Цветущий башмачок настоящий
Башмачок настоящий: iStockphoto

Он произрастает в лесистых и горных районах страны, включая окрестности Алматы (Иле-Алатауский национальный парк). Это один из самых уязвимых видов орхидей, исчезает из-за декоративного сбора и вырубки лесов. Популяции крайне малочисленны.

Не менее "опасным" для казахстанцев станет сбор пиона марьин корень (или пион уклоняющийся, пион необычайный, пион неправильный) – это многолетнее растение, встречающееся в светлых смешанных лесах, на опушках, в долинах рек.

Имеет крупные перисто-рассеченные листья, розовые или пурпурные цветы, чем и привлекает внимание казахстанцев.

Розовые цветы пиона
Пион марьин корень: iStockphoto

Однако пион марьин корень считается ядовитым. Как лекарственное сырье используется корневище, корень и трава.

Эти растения относятся к категории редких или исчезающих видов Красной книги Казахстана. Поэтому за их уничтожение и даже просто сбор ради красивого букета могут применяться серьезные меры наказания.

При этом таких видов достаточно много, поэтому при отдыхе на природе важно не уничтожать растения, не срывать их и проявлять осторожность, чтобы не нанести вред окружающей среде и своему финансовому положению.

Напомним, что для защиты природы и самих казахстанцев важно соблюдать меры безопасности в вопросах разведения костров – в некоторых местах они категорически запрещены.

А за нарушение правил могут назначить крупные штрафы.

Так, отмечались случаи, когда четырех человек оштрафовали более чем на миллион тенге за розжиг костров близ Алматы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2233784-ostorozhno-cvety-za-sryv-kakih-krasnoknizhnyh-vidov-kazahstancam-grozyat-krupnye-shtrafy/