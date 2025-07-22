Разрешить тонировку автомобилей предложили в ЕАЭС

Отменить запрет на тонировку автомобилей предложили в Евразийском экономическом союзе. Письмо с такой инициативой получил председатель коллегии ЕЭК Бакытжан Сагинтаев. Подробности читайте на NUR.KZ.

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, как сообщает ТАСС, предложил смягчить требования к тонировке передних боковых стекол автомобилей. Письмо с таким предложением было направлено председателю коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжану Сагинтаеву.

По словам главы комитета, во многих регионах экономического союза температура воздуха достигает плюс 30-40 градусов и выше, а невыносимая жара в салоне и прямые солнечные лучи мешают комфортной езде и отвлекают водителей.

Между тем напомним, что в Казахстане, согласно правилам дорожного движения, светопропускание ветрового стекла и других стекол, через которые обеспечивается обзорность для водителя, должно быть не ниже 70%. По сути – существует запрет на тонировку.

Нарушителей ждет штраф в размере 5 месячных расчетных показателей, то есть 19 660 тенге в 2025 году. Объясняется это тем, что тонированные стекла искажают цвета и несут угрозу безопасности участникам дорожного движения.

Впрочем, отметим, что в Казахстане также обсуждается возможность снять запрет на тонирование лобовых стекол, и эксперты в этом вопросе ссылаются на положительный опыт легализации в Кыргызстане и Узбекистане.

Этот вопрос также обсуждали и в Министерстве внутренних дел (МВД РК). Раньше одной из причин запрета тонировки являлось невозможность идентифицировать водителя такого транспортного средства, однако сейчас используются новые технические средства фиксации правонарушений, для которых это уже не является проблемой.

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