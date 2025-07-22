Новый штраф планируют ввести в Казахстане

И.о. министра внутренних дел Бауржан Аленов на заседании правительства рассказал, что изменится в миграционной сфере, а также поделился информацией о новом штрафе, передает корреспондент NUR.KZ.

Аленов заявил, что МВД активно совершенствует правовую базу. По его словам, уже разработаны поправки по усилению миграционного контроля.

"На прошлой неделе уже подписан закон, которым введен институт регистрации иностранцев, планирующих пребывать в стране свыше 30 суток, а также компетенция МВД по отказу в выдаче приглашений лицам из стран "миграционного риска".

Дополнительно в проработке вопрос введения в КоАП административной ответственности за нарушение порядка регистрации иностранцев", - отметил спикер.

Накануне мы писали, что штрафы и "уголовка" грозят казахстанцам за фиктивную регистрацию иностранцев.

Ранее мы писали, что за фиктивную регистрацию третьих лиц, включая иностранцев, собственник жилья может быть оштрафован.

Напомним, что штрафы грозят даже жильцам-гражданам РК - все казахстанцы обязаны оформлять "прописку" по месту жительства при переездах, в том числе в арендной квартире. Также ранее мы рассказывали, как зарегистрироваться по месту жительства и избежать штрафа в Казахстане.

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