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    Финансы

      Владельцы 4 млн авто получат скидку на налог в Казахстане, заявили в правительстве

      Опубликовано:

      Деньги, ключи от авто и модели машины на столе
      Деньги и ключи от авто. Иллюстративное фото: Ri luck/Getty Images

      В новом Налоговом кодексе предусмотрена скидка для налога на старые машины. Как сообщил Министр национальной экономики Серик Жумангарин, коснется она 4 млн автомобилей. Подробности читайте на NUR.KZ.

      В новый Налоговый кодекс РК добавили налоговую скидку для старых автомобилей. По плану она должна начать действовать уже с 1 января 2026 года. Скидку дают поправочные коэффициенты, которые "привязаны" к возрасту автомобиля – чем старее машина, тем больше скидка.

      Так, ожидается, что коэффициенты будут следующими:

      • если машине от 10 до 20 лет – 0,7 (то есть 30% скидка);
      • если машине больше 20 лет – 0,5 (50% скидка).

      При этом, как сообщил Министр национальной экономики Серик Жумангарин на пленарном заседании Сената, скидкой смогут воспользоваться владельцы 4 млн автомобилей.

      "Уменьшили размер транспортного налога по четырем миллионам автомобилей. Старше 10 лет – 30%, старше 20 лет – 50%. Это позволит оставить "в карманах" граждан 30 млрд тенге", – сообщил министр.

      Напомним, по последним данным на дорогах страны разъезжает около 5,5 млн "легковушек". То есть налоговая льгота затронет большую часть автопарка страны.

      Также отметим, что из налогового кодекса хотят убрать пункт с повышенным налогом для машин с большими объемами двигателей, которые были ввезены в Казахстан после 2013 года, что также снизит финансовую нагрузку на некоторых граждан.

      Ранее уже уточнялось, что налоговая льгота для автомобилистов может сильно сократить денежные поступления в бюджет страны.

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