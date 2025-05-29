Какие платежи нужно внести при ввозе автомобиля в Казахстан

Казахстанцы могут предпочесть покупку автомобиля за границей из-за более низких цен. Однако в этом случае им придется заплатить определенные сборы и взносы. Об этом читайте в материале NUR.KZ.
Из-за подорожания автомобилей на отечественном рынке казахстанцы ищут выгодные варианты их покупки за границей.
Как сообщает Комитет государственных доходов (КГД), при ввозе и таможенном оформлении транспортных средств существует определенный порядок уплаты обязательных платежей, среди которых:
- таможенный сбор за таможенное декларирование – в размере 6 МРП, или 23 592 тенге на 2025 год (постановление Правительства РК от 05.04.18г № 171.);
- ввозная таможенная пошлина – определяется в соответствии с Единым таможенным тарифом ЕАЭС, а ее ставка может варьироваться от 0% до 18% (зависит от года выпуска, объема и типа двигателя), либо быть установлена в фиксированном размере в зависимости от единицы измерения (решение Совета ЕЭК от 14.09.21г № 80);
- акциз – уплачивается в отношении легковых автомобилей и прочих моторных транспортных средств, предназначенных главным образом для перевозки людей, с объемом двигателя более 3 000 куб. см. Ставка акциза составляет 100 тенге за 1 куб. см, или от 300 000 тенге (пункт 4 статьи 463 Налогового кодекса);
- налог на добавленную стоимость (НДС) – равен 12% от облагаемого импорта (согласно действующему НК).
"Дополнительно сообщаем, что в отношении транспортных средств возможно применение пониженных ставок ввозных таможенных пошлин в рамках обязательств РК по присоединению к Всемирной торговой организации.
При этом транспортные средства, оформленные по ставкам ВТО, не могут вывозиться за пределы территории Республики Казахстан", – отмечают в КГД.
Напомним, что в 2024 году изменились правила ввоза автомобилей в Казахстан – теперь физлица могут привезти лишь один автомобиль в год.
Также ранее в Минпромышленности ответили, будут ли пересматривать ставку утилизационного сбора в Казахстане.
Дополнительно эксперты рассказали, подорожают ли новые и подержанные автомобили в 2025 году.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2250144-kakie-platezhi-nuzhno-vnesti-pri-vvoze-avtomobilya-v-kazahstan/