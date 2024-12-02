Одна машина в год: что поменялось в правилах ввоза автомобилей в Казахстане

С началом зимы поменялись правила ввоза автомобилей в Казахстан. Так, ограничено число ввозимых авто для физлиц, а высокие пошлины могут отменить или отсрочить. Подробнее об этом читайте на NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ С 1 декабря в Казахстане изменились правила ввоза автомобилей: физлица могут ввозить только один автомобиль в год по свидетельству о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС).

По данным портала Kolesa.kz, некоторые нормы могут быть пересмотрены в пользу казахстанцев, в том числе возможна отмена или отсрочка введения повышенной таможенной ставки в 40-48%.

Комитет государственных доходов РК рассматривает возможность сохранения прежней ставки в размере 15% для физических лиц, однако окончательное решение пока не принято.

Новость о том, что в Казахстане с 1 декабря поменяются правила ввоза некоторых автомобилей вызвала определенные вопросы у населения.

Так, отмечалось, что теперь автомобили моложе 3-х лет, ввозимые на основании документа под названием "одобрение типа транспортного средства" (ОТТС), могут импортировать только юридические лица, указанные в ОТТС.

А физические лица смогут ввозить авто только по свидетельству о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС) и всего один автомобиль в год (новый или подержанный). В то же время казахстанцы должны будут платить специальные ставки пошлины в 48%.

Как сообщает портал Kolesa.kz со ссылкой на ответ Комитета государственных доходов РК (КГД), некоторые нормы могут пересмотреть в пользу казахстанцев.

"Правила и тарифы эти, как выяснилось, не новые. Но ранее, то есть не один год, их просто в Казахстане… не использовали", – отмечается в источнике.

Пока решение не окончательное

"По имеющимся у редакции Kolesa.kz данным, вопросы ввоза автомобилей по правилам, которые ранее были предписаны законодательством, но не исполнялись, а также проблемы, которые высветило решение поменять алгоритмы сертификации и растаможки, пока на обсуждении.

И есть вероятность, что в первых числах декабря министерства и ведомства придут к единому мнению. К какому – вопрос открытый", – сообщается в источнике.

В то же время указывается, что в планах, озвученных КГД, остается сохранение требования для юрлиц, запрещающего ввозить машины в страну по ОТТС от других компаний.

Однако для казахстанцев-физлиц планируется ввести определенные уступки. Например, могут исключить введение повышенной таможенной ставки на уровне 48% и выше. Вместо нее ожидается использование прежней ставки в размере 15%.

"Но, отметим, это еще не окончательное решение. Ждем официальных сообщений", – отмечают в Kolesa.kz.

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