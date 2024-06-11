Можно ли привезти авто в Казахстан по сниженным таможенным ставкам

При ввозе иностранных авто можно воспользоваться так называемыми сниженными таможенными тарифами. Однако статус таких транспортных средств будет отличаться. Подробнее читайте в материале NUR.KZ.

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ Казахстанцы могут применять более низкие таможенные ставки ВТО для ввоза автомобилей, если эти автомобили включены в перечень товаров, к которым применяются такие ставки.

Воспользоваться сниженной ставкой могут все участники внешнеэкономической деятельности, включая физические и юридические лица.

Автомобили, ввезенные по сниженной ставке, могут использоваться только для личных целей внутри Казахстана, но не для продажи в другие страны ЕАЭС. Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки.

Казахстанцы, желающие ввести в страну автомобиль из другого государства, должны в обязательном порядке провести процедуру таможенной очистки. Она также предусматривает пошлины по тарифам Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Однако также есть возможность применения более низких таможенных ставок Всемирной торговой организации (ВТО).

Как и когда они могут применяться, редакции NUR.KZ рассказали в Комитете государственных доходов РК.

Как работает сниженная ставка

"Более низкие ставки ввозных таможенных пошлин (ставки ВТО), чем установленные Единым таможенным тарифом (ЕТТ) ЕАЭС, могут быть применены при декларировании иностранных товаров.

Данные ставки могут применяться при условии, что ввозимые товары включены в перечень товаров, в отношении которых могут применяться ставки ВТО", – отмечается в КГД.

В этот перечень входят и легковые автомобили, к которым можно применить более выгодные ставки растаможки.

При этом ввезенные по сниженной ставке машины будут иметь некоторые ограничения.

Новые автомобили. Иллюстративное фото: Alan Schein Photography/Getty Images

Кто может воспользоваться сниженными ставками

В ведомстве указывают, что применение ставок ВТО доступно всем участникам внешнеэкономической деятельности: то есть физическим и юридическим лицам Республики Казахстан.

А сами автотранспортные средства, в отношении которых были применены более низкие ставки ввозных таможенных пошлин, могут использоваться для личных целей на территории страны.

"Вместе с тем, в соответствии с Протоколом о некоторых вопросах ввоза и обращения товаров на таможенной территории Евразийского экономического союза (г. Бурабай, 16 октября 2015 года), Республика Казахстан обеспечивает принятие необходимых мер по недопущению вывоза товаров, на территорию других государств-членов.

Соответственно товары, оформленные по ставкам ВТО, не могут вывозиться в государства-члены ЕАЭС", – отмечается в сообщении КГД.

Другими словами, казахстанцы могут воспользоваться заниженными таможенными ставками при ввозе автомобиля из других стран для личных целей. Но продать их в Кыргызскую Республику (КР), Россию и так далее не получится.

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